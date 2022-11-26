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手機充電「整晚插著」害全家燒光光！　人妻一看兒子房間超崩潰

記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭人妻堂娜（Donna Symes）和丈夫在廚房準備晚餐，卻突然聽見火災警報器大響，2人嚇得立刻衝上樓，立刻發現兒子房間已經燒起來了，而起火點正是床邊的手機充電器，但卻已經來不及撲滅，最後導致房屋幾乎全毀，幸好家人都安然無恙。她心碎發文警告大家，千萬不要把手機充電器插在插座上一整晚。

堂娜拍片記錄祝融慘況，只見屋內無處不被燻黑，兒子房間更是燒得像廢墟。她直言，24日晚間那場大火摧毀了大部分房屋和家人們的心愛物品，「我們家真的被毀了。你們也看到了，我兒子的房間也被毀了。真的很心碎。」

▲▼手機充電插整晚房間燒光光。（圖／翻攝臉書Donna Marie）

▲堂娜的家慘遭大火摧毀。（圖／翻攝臉書Donna Marie）

堂娜與丈夫穆罕默德共同撫養3個孩子，其中13歲長子凱恩（Kane）有特殊情況，需要額外照料，另外還有女兒綺拉（Kiera）及年僅2歲的艾莎（Ayesha），一家五口如今住在旅館裡，努力試圖在聖誕節前找到住所。

堂娜提醒，大家要記得隨時拔掉插頭，或者檢查插頭是否過熱，並且確保火災警報器正常運作，「它救了我們的命。」她和丈夫沒有保險，如今只能自行承擔所有損失，並在友人幫助下，於募資平台GoFundMe籌措重建家園的資金。

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