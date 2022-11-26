公司尾牙挑在投票日！她怒「故意的」　鄉民反讚：有藉口不當小丑

▲今日是九合一選舉投票日。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

今（26）日是九合一選舉投票日，不少民眾一大早就出門投票，各投票所也出現排隊人龍。但一名女網友表示，朋友公司的尾牙剛好選在今天，導致有許多人沒辦法返鄉投票，讓她覺得相當傻眼。但不少人認為，剛好有理由不去參加尾牙，「這樣不是很好嗎？」

原PO以「公司尾牙故意挑投票日」為題在PTT發文表示，朋友今天不能回家去投票，因為對方公司的尾牙剛好選在投票日，因此只能在投票和尾牙之間抉擇，很多人想要參與尾牙，就選擇不去投票。她得知後感到不滿，認為朋友公司的做法有問題，「根本就是故意讓大家不能投票」。

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▲原PO認為朋友公司是故意的。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到後紛紛表示，「不去尾牙又不會怎樣」、「哇，哪間公司這麼沒品？」「這樣就有不去尾牙的理由啊」、「去尾牙就是去當小丑，讓主管考核你跟同事之間互動，有的還要活動排演」、「8點投完就馬上奔回去吃尾牙啊」、「這樣就有藉口不用去尾牙當小丑，不是很好嗎」。

但也有人質疑，尾牙大多都是在用餐時間而已，其他時段還是可以去投票，「哪一家公司尾牙從早吃到晚？」對此，原PO回應，因為朋友是北漂青年，如果要回家投票之後再回來公司吃尾牙，行程會太趕。

還有網友抱怨，今天公司還規定要上班，根本沒辦法去投票。根據勞基法規定，「投票日」即為「放假日」，依法勞工應該都要放假一天，因此，有投票權且當天原屬工作日的勞工應依法放假，薪資也照算。若是需要出勤，除了雇主不得妨礙勞工投票外，應該也要加給當日出勤工資。