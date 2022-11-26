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王儲送球員每人一輛「1400萬勞斯萊斯」？　國家隊前鋒：假消息

▲▼2022卡達世界盃，沙烏地阿拉伯前鋒謝赫里（Saleh Alshehri）。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯前鋒謝赫里（中）澄清豪車謠言。（圖／達志影像／美聯社）

 記者吳美依／綜合報導

2022卡達世足賽中，沙烏地阿拉伯「爆冷」打敗奪冠熱門阿根廷，據傳國家隊每位球員都獲得王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）所贈送，一輛要價46萬美元（約新台幣1400萬元）的勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom）。如今，前鋒謝赫里（Saleh Alshehri）及教練勒納爾（Hervé Renard）都嚴正駁斥謠言。

在記者會上，謝赫里被問及選了什麼顏色的勞斯萊斯，他隨即表示，這個傳聞並不屬實，記者卻又緊接著說，「真遺憾啊，對吧？」但他顯然沒有心情開玩笑，「我們來這裡是為國家服務，並且盡全力做到最好。所以，這就是我們最大的成就。」

教練勒納爾也重申，他球隊非常嚴肅看待比賽，而且正在追求更多勝利，「我們有一個非常嚴肅的（足球）聯盟及非常認真的體育部，現在還不是獲得任何東西的時候。我們只贏了一場比賽，還有非常多重要比賽要踢。這個評論沒有一點真實性。我們現在只踢了一場比賽。」

▲▼ 沙烏地阿拉伯薩倫（Salem Al-Dawsari） 。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯「爆冷」打敗奪冠熱門阿根廷。（圖／路透）

沙烏地阿拉伯22日以「2：1」成績打敗阿根廷，不僅第一戰就開出紅盤，奇蹟奪勝也驚豔全球。他們下一場比賽將在台灣時間26日晚間9時對上波蘭，接著在12月1日凌晨3時對上墨西哥。

 

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