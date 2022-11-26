談「確診者投票」陳菊認應早做這事　賴士葆轟：馬後炮

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

昨（25日）國家人權委員會舉辦「2022人權議題專題論壇」，對於爭論已久的確診者投票問題，兼任主委的監察院長陳菊表示，行政部門應及早因應，若有困難也必須向大眾說明，才是公開透明、負責任的政府。對此，立委賴士葆26日於臉書上怒轟陳菊「放馬後炮」，質疑監察部門不及早出聲糾正，有糾舉彈劾行政部門的權利，卻怠忽職守。

▲陳菊。（圖／記者李毓康攝）



賴士葆說，選前最後一天聽見陳菊對「確診者不可投票」表達不認同，讓社會無法認同的是一直在冬眠沉睡的全國最高位階人權機構，因為辦研討會被媒體提問不能再閃躲，才被動式為人權發聲，放馬後炮，絲毫不覺得羞愧。



賴士葆批評，確診者的投票基本人權被剝奪這件事，在社會上已討論許久，蔡政府鴨霸顢頇剝奪憲法賦予人民的基本人權，監察院以及國家人權委員會都視而不見，直到最後一天陳菊才說「行政部門應及早因應」。

賴士葆質疑，監察部門為何不及早出聲糾正，手上有糾舉彈劾行政部門的權利，為什麼怠忽職守？疫情期間有選舉，舉世皆然，其他國家都可以克服技術問題，不會像蔡政府如此粗暴地沒收民主，中選會、衞福部、內政部等相關部門都是共犯結構。

另外，對於陳菊表示「會轉達民間團體的意見」，賴士葆直呼「真的讓人錯愕，權力就在你的手上，你是監督行政部門的機構，要轉達給誰啊？」