澳洲海灘一片肉色！2500人「脫光交疊」秀身材　背後原因曝光

▲攝影師圖尼克號召了2500名模特兒，在澳洲的邦迪海灘拍攝裸體裝置照片，以提高人們對皮膚癌的認識，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲雪梨有2500名模特兒26日在著名的邦迪海灘（Bondi Beach）赤身裸體，響應攝影師圖尼克（Spencer Tunick）所發起的裝置藝術拍攝活動，以提高人們對皮膚癌的認識。

綜合外媒報道，圖尼克是以拍攝大型裸體藝術聞名的美國攝影師，他過去曾發起過多個裸體人物攝影，以表達對社會議題的關注。今年，他與一家鼓勵民眾定時進行皮膚檢查的慈善機構合作，希望能藉此提升人們對黑色素瘤皮膚癌的認識。

在這項名為「為皮膚癌寬衣解帶」（Strip Off for Skin Cancer）的大型裝置藝術活動中，圖尼克邀請了2500名模特，象徵著每年死於皮膚癌的2千多名澳洲人，並在海灘上用大聲公指示各位模特兒以不同姿勢擺拍。

一名參與拍攝的77歲老翁法謝爾（Bruce Fasher）表示，他在太陽下過了大半輩子，是皮膚癌的受害者，所幸他背上的幾個惡性黑色素瘤早已被切除，「在澳洲，我們每個人都有親友罹患皮膚癌」。另一名叫林德納（Robyn Lindner）的模特兒則透露，她一開始拍攝時很緊張，不過還好同伴們都很尊重他人，讓她覺得很有趣。

黑色素瘤（Melanoma）是澳洲第4常見的癌症。澳洲政府估計，該國今年將新增1萬7756宗皮膚癌病例，另有1281人病逝。圖尼克表示，他很榮幸有機會能透過展示自己的藝術來提高人們對皮膚檢查的認識，也希望活動能取得好的成效。