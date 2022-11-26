C羅比賽狂抓褲襠　掏出「不明物體」吃了！網嚇翻：是神秘能量

記者葉睿涵／綜合報導

葡萄牙25日在世足賽以3比2擊敗迦納，超級球星C羅在下半場把握住12碼罰球機會，為葡萄牙打開得分大門，也成為首位連續5屆世界盃都有進球的球員。不過，與C羅精湛的球技相比，他的一個動作卻更受人矚目，原來他在比賽中突然將手伸入褲襠，掏出一個不明物體放入嘴裡，沒想到卻被鏡頭拍了下來。

綜合外媒報導，在葡萄牙對陣迦納的比賽中，有鏡頭拍到，C羅（Cristiano Ronaldo）球踢到一半，突然把手伸進自己的褲襠裡拼命抓來抓去，不久後，他從褲襠裡掏出一塊不明物體，然後塞進嘴裡吃了下去，讓不少網友截圖問道，「C羅到底在褲襠裡藏了什麼？」

▲C羅在比賽中途突然從褲襠掏出東西來吃，讓眾網友笑翻。（圖／翻攝自推特）

C羅從褲襠裡掏東西吃的畫面曝光後，瞬間在網上引起熱議，PTT有網友笑稱，「是C羅的百寶袋」、「挖超久的」、「原來會在褲襠放吃的？」、「熱褲刑警都是真的」、「濟公給他的仙啦」、「C羅的秘密武器」，不過也有網友猜測，C羅吃的並不是什麼髒東西，而是可以幫助補充體力的能量糖。

事實上，球員在賽場中進食能量糖並不是什麼新鮮事，過去梅西也曾被拍到在球場上吃藏在襪子裡的能量糖，但也有人認為C羅的動作不是很雅觀，「到底為什麼要放那裡啦！」