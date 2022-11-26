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美國務卿下週出席北約外長會議　聚焦中俄挑戰

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓25日專電

美國國務院今天宣布，國務卿布林肯下週將赴羅馬尼亞，出席北約外長會議。北約6月通過新戰略概念首提中國威脅，本次會議除聚焦俄烏戰爭外，中國挑戰也將是重點之一。

布林肯（Antony Blinken）28日至30日將訪問羅馬尼亞首都布加勒斯特，出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議。

美國國務院表示，本次會議將聚焦俄烏戰爭及北約新「戰略概念」（Strategic Concept）的實施，包含中國挑戰、能源安全、保護重要基礎建設等，也會觸及北約在波士尼亞-赫塞哥維納、喬治亞、摩爾多瓦進行能力建構和強化韌性的努力。

北約6月29日通過並公布最新「戰略概念」，為北約盟國接下來10年設定優先事務、核心任務與途徑。

新戰略概念指北京的野心與脅迫政策挑戰北約的利益、安全與價值，且其惡意的混合與網路行動、攻擊性言論與假消息鎖定盟友並損害聯盟安全；這是北約1949年成立以來，首次在戰略計畫書中提及中國。

除出席北約外長會議，國務院指出，布林肯在布加勒斯特期間，也計劃與羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）共同參觀慶祝美羅建立戰略夥伴關係25週年的展覽。

此外，布林肯也將分別與羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）、外長奧雷斯庫（Bogdan Aurescu）、北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會晤，並會與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）進行工作晚餐。

 

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