發燒走綠色通道　確診同住家人投票須做這件事！7QA一次看

▲投票需攜帶身分證、印章（手印或簽名）、投票通知單。（資料圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

九合一選舉今（26）日舉行，指揮中心禁止21日起通報確診的民眾外出投票，若違規最高可罰200萬元，確診者同住者另有規定須遵守，《ETtoday東森新聞雲》則整理出7項QA供民眾參考。

Q1：發燒或有症狀，但快篩陰性，可以出門投票嗎？

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A1：可以。中選會在各投票所設立防疫專用的「綠色通道」，工作人員會引導有症狀者前往，盡量避免和其他民眾接觸。

Q2：確診者隔離5天後，投票日當天屬於自主健康管理期間，若快篩陽性可以出門投票嗎？

A2：可以。自主健康管理期間快篩陽性可外出，但須全程配戴口罩。

▲防疫專用圈票處。（資料圖／記者李毓康攝）



Q3：確診者同住家人在「0+7自主防疫」期間，可以出門投票嗎？

A3：可以，但要有2天內快篩陰性證明。

Q4：可以檢舉確診者違規出門投票嗎？

A4：可以，但為避免影響投票秩序，現場不會受理，民眾可以事後檢舉，指揮中心和選務單位資料比對後，若違規屬實將開罰20萬至200萬元。

Q5：現場若有人被發現是隔離中的確診者，還能完成投票嗎？

A5：可以，因現場不受理檢舉，但會在事後對違規者開罰。

▲投票所不受理確診外出相關檢舉。（資料圖／記者李毓康攝）



Q6：指揮中心會主動比對確診者資料進行開罰嗎？

A6：不會。指揮官王必勝表示，有收到檢舉才會進行查證。

Q7：快篩陽性但沒有通報確診，可以出門投票嗎？

A7：快篩陽性但還沒被醫師判定，就等於還沒確診，指揮中心表示，只能建議這類民眾不要出門，無法強硬規範。雖本次投票所設有綠色通道，但王必勝仍呼籲快篩陽性、有症狀者還是避免出門，以免擴大傳染。