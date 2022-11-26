瑞士對喀麥隆球衣「紅綠配」　FIFA遭色盲團體批評

▲瑞士對喀麥隆球衣紅綠配，遭到英國促進色盲意識團體「色盲意識」批評。（圖／路透，下同）

文／中央社

瑞士24日在卡達世界盃（World Cup）足球賽以1比0擊敗喀麥隆，國際足球總會（FIFA）讓這場比賽兩隊各自選擇紅色和綠色球衣，結果遭英國促進色盲意識團體「色盲意識」批評。

路透社報導，「色盲意識」（Color Blind Awareness）表示，瑞士隊的紅色球衣配上喀麥隆隊的綠色球衣，會對部分球賽觀眾構成問題，因為他們眼中這兩色都是同一種較接近黑色的顏色，導致他們無法分辨場上球員屬於哪個隊伍。

根據國際足總規定，每場比賽選擇球衣顏色時，必須將色盲人士納入考量，「如果可以的話」。

「色盲意識」執行長奧爾巴尼-沃德（Kathryn Albany-Ward）告訴路透社：「我們從上屆世界盃就與國際足總合作，協助它訂定球衣顏色相關規定。」

「國際足總認知到，紅色配綠色會令色盲人士十分痛苦，且會干擾其他顏色。」

2016年歐洲國家盃（Euro 2016）準決賽威爾斯對葡萄牙的比賽，「色盲意識」已與歐洲足球總會（UEFA）合作，讓隊伍改變穿著的球衣顏色，以免對色盲觀眾構成問題。

路透社無法獲得國際足總提供相關評論。

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