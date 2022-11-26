馬斯克將推出推特「三色勾勾」認證服務　每個真人都有藍勾勾

▲馬斯克推出三色勾勾服務，每個經過認證的真人，都會獲得藍勾勾。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）入主推特（Twitter）之後，預計將在12月2日起推出新的帳號認證服務，也就是以分別以藍色、灰色、金色的勾勾，區分個人（無論是否為名人）、政府與企業。

馬斯克在當地時間25日發文表示，預計下周五啟動這項計畫，金色勾勾是企業，灰色勾勾是政府，藍色勾勾則是個人（無論是否為名人），所有帳號的認證都經過人工審核。

馬斯克在另一則推文說，認證的個人帳號都會得到藍色勾勾，但有些帳號之後會再加上一個小標誌，顯示這些帳號隸屬於某個被認證的機構。

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

馬斯克在11月初才推出的「付費認證」計畫，讓許多帳號透過付費取得藍勾勾，然後出現了一大堆世界領導人、名人或企業的假冒帳號，使得這項被馬斯克稱為「偉大的矯正器」（great leveler）計畫被迫中斷，還收回一些已認證的藍勾勾給收回。

例如，一位假冒製藥商「禮來公司」（Eli Lilly & Co.）的用戶在推特上說，「胰島素將免費提供」，導致公司股價下跌並被迫道歉。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完