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馬斯克將推出推特「三色勾勾」認證服務　每個真人都有藍勾勾

▲▼馬斯克（Elon Musk）、推特（Twitter）。（圖／路透）

▲馬斯克推出三色勾勾服務，每個經過認證的真人，都會獲得藍勾勾。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

世界首富馬斯克（Elon Musk）入主推特（Twitter）之後，預計將在12月2日起推出新的帳號認證服務，也就是以分別以藍色、灰色、金色的勾勾，區分個人（無論是否為名人）、政府與企業。

馬斯克在當地時間25日發文表示，預計下周五啟動這項計畫，金色勾勾是企業，灰色勾勾是政府，藍色勾勾則是個人（無論是否為名人），所有帳號的認證都經過人工審核。

馬斯克在另一則推文說，認證的個人帳號都會得到藍色勾勾，但有些帳號之後會再加上一個小標誌，顯示這些帳號隸屬於某個被認證的機構。

馬斯克在11月初才推出的「付費認證」計畫，讓許多帳號透過付費取得藍勾勾，然後出現了一大堆世界領導人、名人或企業的假冒帳號，使得這項被馬斯克稱為「偉大的矯正器」（great leveler）計畫被迫中斷，還收回一些已認證的藍勾勾給收回。

例如，一位假冒製藥商「禮來公司」（Eli Lilly & Co.）的用戶在推特上說，「胰島素將免費提供」，導致公司股價下跌並被迫道歉。

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