川普、疫情及戰爭　外媒分析美國如何將華為趕出歐洲

▲美國施壓下，華為漸漸退出歐洲市場，將重心轉回中國市場，並把在歐洲的剩餘注意力集中在少數幾個國家。。（圖／路透）



文／中央社

中國電信巨擘華為一步步趕走西方說客、縮減歐洲業務，暫時擱置成為全球領頭羊的雄心。受到美國近年來的施壓，華為正將重心轉回中國市場，在歐洲僅聚焦於少數幾個國家。

歐洲新聞網站Politico.eu刊登一篇以「華府如何將華為趕出歐洲」為題的專文，採訪了20多位華為現任和前任員工及策略顧問，內文指出華為這樣做的原因與公司的商業潛力無關，畢竟華為仍能以低於競爭對手的成本提供尖端技術，這一切其實都跟政治有關。

在美國施壓下，華為漸漸退出歐洲市場，將重心轉回中國市場，並把在歐洲的剩餘注意力集中在少數幾個國家，包括德國和西班牙，還有匈牙利，這些國家仍願意接受這一家在西方被廣泛視為具安全風險的公司。

一名華為人員表示：「這不再是一家靠著全球化而行的公司。這是一間靠著國內市場保命的公司。」這位人員和專文採訪的其他大多數華為員工一樣，以不具名方式暢所欲言描述公司的困境。

華為創辦人任正非7月在公司深圳總部對高階主管的談話中概述華為困境，他列出公司在過去3年面臨三大挑戰：來自華府的敵意、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的攪局，以及俄羅斯入侵烏克蘭，這打亂了全球供應鏈，並使歐洲對於過度依賴中國等國家的疑慮加深。

任正非在談話中說：「我們在2019年面臨的環境與現今不同，不要以為我們會有更光明的未來。」

他還提到：「我們以前有一個全球化的理想，努力為全人類服務。我們今天的理想是什麼？生存！」

●華為對全球化心死的時刻

隨著公司在西方進入休眠狀態，幾年前才聘用的西方高階管理人員開始被華為邊緣化或趕走，以反制美國對華為事業的攻勢。

一名在歐洲工作的華為人員說：「以前會聽西方人的意見，但現在不是這樣…沒有人在聽了。」

華為官方在經過授權的採訪中表示，人員來來去去，離職很正常，人員流動的公司不只有華為。但公司其他人員私下承認，離職潮反映了2021年9月開始的劇變。

當時擔任華為財務長的孟晚舟回到公司深圳總部，在此之前，她於加拿大度過近3年時間，面臨可能被引渡到美國的命運，美方指控她涉嫌犯下共謀銀行欺詐和電匯欺詐等罪。

一名人員說道：「孟晚舟下飛機的那一刻，就是華為對全球化心死的時刻。」

孟晚舟是任正非的女兒，不僅被視為接班人，在華為與華府之間的法律和公共關係之戰中也扮演要角。從加拿大回到中國後，她不僅擔任副董事長，還引發公司高層改組。

華為也重新調整在歐洲的業務，計劃把整個歐洲大陸整合為一個營運區域，總部設在德國杜塞道夫（Dusseldorf）。

華為目前將歐洲大陸分為兩個市場：西歐，從杜塞道夫營運；以及東歐和北歐地區，高階主管派駐波蘭首都華沙。

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