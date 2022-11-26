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正妹按摩師穿比基尼「色誘男客摸臀」　竟是美容院仙人跳海撈4千萬

日本驚傳有美容院業者設陷阱對男客仙人跳，進而恐嚇取財。（示意圖，photoAC）

▲日本驚傳有美容院業者設陷阱對男客仙人跳，進而恐嚇取財。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

日本風俗業盛行，不少男人流連街邊的「案内所」、風俗店宣洩生理需求，但11月傳出居然有男性專用「美容院」誘導客人簽署若摸女按摩師身體要付錢的同意書後，讓女按摩師色誘男客上鉤恐嚇取財，警方目前以涉嫌恐嚇、恐嚇未遂及傷人等罪名逮捕經營業者中島蓮及旗下員工。

根據《文春オンライン》報導，29歲的嫌犯中島蓮在日本東京經營15家男性專用「美容院」（メンズエステ），旗下「さくらんぼSPA」主打穿泳裝的女按摩師貼身服務為賣點，男客在進行按摩前會被要求簽署同意書，規定如果撫摸女性按摩師的身體就要付100萬日幣（約新台幣22萬元），接著由女按摩師色誘男客導致男客違規，然後老闆或其他同黨這時就會進入房內威脅客人賠償，否則就報警。

比基尼女按摩師色誘男客摸臀　美容院仙人跳海撈逾2億

▲「さくらんぼSPA」網頁公布多位面容姣好的女按摩師引誘男客，主打女按摩師穿著泳裝貼身服務當作賣點。（圖／翻攝自「さくらんぼSPA」網頁）

 

一名受害者求助徵信社時透露，開始按摩前，女按摩師未做解釋就在燈光昏暗環境下要求他簽署同意書，他不疑有他簽名後去沖澡、換上紙內褲，出來準備按摩時卻發現按摩師穿著清涼的蕾絲吊帶背心及丁字褲幫他服務，但過程卻極其挑逗，女按摩師甚至以69體位將屁股湊到男客臉前，同時手來回按摩他的鼠蹊部位，還多次詢問他「舒服嗎？」「有沒有好興奮」，男客被她撩到色心大發，忍不住摸了她屁股2至3次，更摸了她的大腿，都被女按摩師語帶開玩笑表示「不要這樣」阻止。

隨後按摩師藉口去洗手間離開房間，當受害者按摩後洗澡完畢，卻稱被男客強伸鹹豬手，此刻店內男同黨便恐嚇受害者違約需要支付百萬罰金，否則報警會進行刑事控訴。受害者當下在凌晨3點只能求助數位好友借來40萬日圓，並在監視下電子轉帳戶口僅剩的60萬日圓，湊出罰金給店家，並手寫一封「和解書」簽字才被放走，連「和解書」都只有一份，而且被對方收走。

警方目前逮捕經營的業者中島蓮，及14位23至42歲的風俗店男從業員及女性按摩師等，他們涉嫌恐嚇、恐嚇未遂及傷人等罪名，據悉，曾有受害者嘗試報警卻被奪走手機，還被追到店外毒打，嫌犯藉這種仙人跳手法在1年多期間獲利至少達2億日圓（約新台幣4,456萬元），受害人數高達200人以上，但嫌犯全數否認犯行，堅稱只是按照客人簽署的同意書行事。

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