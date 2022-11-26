分析／陳時中慘遭滑鐵盧　仇恨值居高不下、投票率新低吞敗

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉結果出爐，民進黨候選人陳時中晚間接近7時自行宣布吞敗，他說，「我讓大家失望了」，呼籲支持者一起支持國民黨候選人蔣萬安，敗選是他努力不夠，他要向大家致上最深的歉意。目前蔣萬安票數領先，而無黨籍候選人黃珊珊從開票之初就處於落後態勢，但仍獲兩成多支持度，總投票率估僅6成4。儘管陳時中選前10天積極舉辦大型造勢活動與車隊掃街，並在選前之夜冒著大雨淚訴真心盼「還公道」，凝聚綠營基本盤，但仍不敵佔有組織優勢的藍軍，以及兩對手陣營操作「仇恨值」夾殺，首次參選即中箭落馬，無緣台北市長大位。

▲蔡英文在選戰末期全區走透透輔選陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

回顧本次選舉期間，民進黨最初樂觀看待台北市選情，評估在藍綠白「三咖督」的局面下，候選人陳時中只要撐出40％支持度，加上藍白票源分散，將是24年來最有機會勝選的一場選舉，然而，9月底資深媒體人周玉蔻猛打國民黨候選人蔣萬安身世之謎，又扯出其父蔣孝嚴陳年緋聞，藍營喊出「票投陳時中，支持周玉蔻」發酵，讓陳原本領先的選情一夕翻盤。

據指出，陳時中的支持度在10月之後逐步回溫，透過結合政策論述和凝聚綠營基層的廟口開講活動，持續與身兼民進黨主席的總統蔡英文，以及經濟部長王美花、衛福部長薛瑞元等指標政務官合體，並在選前10天開始拋出「反仇恨」訴求，對抗藍白陣營持續攻擊防疫、疫苗採購等「仇恨值」操作，再接連舉辦雙北凱道造勢、「唱咱的歌行咱的路」音樂會、「疼惜台北為愛而走」大遊行、選前之夜等大型造勢，激化支持群眾士氣，並試圖藉此爭取年輕和中間選民支持，不過，台北市長選情直到民調封關前夕都呈現「麻花狀」膠著狀態，勝負未定。

值得注意的是，陳時中在昨天晚間選前之夜，官方喊破有6萬人參與，是3名台北市長主要競爭者中，估計參與人數最高者，晚間所有線上直播平台更有逾15萬人觀看，氣勢驚人。陳時中登台時一度因不捨防疫團隊遭抹黑而拭淚，拜託市民千萬不要因為自己而抹煞了防疫的努力，不要因為政治立場的不同，抹煞了專業的服務，「要給他們一個公道！」隨後更牽手妻子孫琬玲，高唱競選歌曲「聽見改變的聲」，畫面相當讓人動容。

▲陳時中從宣布參選以來積極「補學分」，不僅每周上政策課，拜票行程也是從早排到晚。（資料照／記者湯興漢攝）

據指出，綠營支持者力挺陳時中的力度已被催化，陳甚至可以擔綱「母雞」角色，跨縣市進行輔選，拉抬黨籍候選人聲勢，然而，此次首都選戰的勝負關鍵仍在投票率。一名輔選人士選前預判，在台北市「藍大於綠」的選民結構中，面對「三咖督」的狀態，民眾越不想出門投票，選情越冷，對陳時中陣營就越有利，因為相較藍營，綠營支持者的投票越高，反之若國民黨成功讓「討厭陳時中」氣氛擴散，投票率越高，對陳的選情就越不利。

不過，也有熟知台北選情的人士持相反意見認為，投票率高低的關鍵在年輕族群，這群人傾向選擇陳時中或黃珊珊，而不會選擇有國民黨包袱的蔣萬安，因此投票率越高，陳勝出機會越大。如今以「事後諸葛」看來，北都選舉選情冷，投票率更遠低於歷屆選舉，陳時中無緣台北市長，可謂一語成讖。

▲陳時中選前拋出「反仇恨」訴求，更拉高首都選戰格局，訴求「全世界都在看這場選舉」。（資料照／記者林敬旻攝）

▲陳時中昨晚在「為台北挺身而出」選前之夜冒雨造勢。（資料照／記者林敬旻攝）