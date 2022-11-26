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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊打「市政保守牌」遭藍綠邊緣　策略混亂「難帶動政治題」吞敗

記者袁茵／台北報導

九合一大選落幕，現任台北市長柯文哲的接班人、無黨籍台北市長候選人黃珊珊落敗，第三勢力執掌的台北市政府時代終結。原本最不被看好的黃珊珊，受2021年本土新冠肺炎疫情助攻，徹底打開知名度；但黃珊珊在離開副市長職位後，儘管主打市政嫺熟度，仍無法帶動政治話題，最後遭藍綠邊緣化，成為敗戰關鍵。

今年53歲的黃珊珊，目前仍為親民黨籍，但因民眾黨內部意見分歧，最終掛無黨籍參選；黃珊珊背景經歷完整，曾擔任過第二選區內湖、南港的6屆共21年市議員，曾參加2次立委選舉失利，皆輸給國民黨對手，最後於2019年底被柯文哲延攬入府，擔任副市長一職，主管產發局、社會局、衛生局、財政局、法務局等局處。

▲▼ 黃珊珊選前之夜,柯文哲站台。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊擔任副市長前1、2年，由於主管產發局業務，積極協助商圈市場轉型，將原本只在港湖地區的商圈人脈拓展到台北市；後來2021年上旬新冠肺炎本土疫情爆發，由柯文哲帶領黃珊珊每天召開北市防疫記者會，並將黃珊珊推上北市防疫指揮官一職，使其知名度飆升。

面對對手為前指揮中心指揮官陳時中、衛環委員會出身的立委蔣萬安，此場選戰主軸早已定調在防疫，只見蔣萬安左打疫苗採購合約爭議、右打3＋11防疫管制爭議，選戰瀰漫「討厭陳時中」氛圍，部分選民為避免陳時中當選，原本傾向黃珊珊的選票開始流向蔣萬安。

黃珊珊自詡熟識市政，請辭副市長後召開的第一場政見記者會，拋出「首都雙軸線」等政策，馬上被質疑是「延續柯政」，爾後推出的新政見，也幾乎都打「保守牌」，包括柯文哲現在進行的市政作業，或是將柯文哲政見稍作進化，儘管執行度較為可行，卻也缺少議題帶動。

▲▼ 黃珊珊選前之夜,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

而當陳時中推出「免治馬桶」、蔣萬安提「公車預約」與「深蹲換車票」等誇張議題時，黃珊珊的攻擊態度也不夠尖銳，加上後來再爆發媒體人周玉蔻之亂，黃珊珊卻沒有站穩婦女角度、聲援力道不足，徹底遭到邊緣化，使原本請辭副市長後聲量下滑速度加劇。

原以為「主戰場」辯論會可作為最後逆轉關鍵，但過去幾個月不斷喊要辯論的黃珊珊，卻在辯論會上表現持平，論砲火、吸睛程度不如陳時中，反擊力道也不如蔣萬安，且交叉詰問時拋出港湖地區的缺電題，雖然確實為台北市政府目前最為棘手的問題，但因目前市民尚未有感，最終遭藍綠平淡化解，隔日也無法延續太多議題，話題只能聚焦在妝容上。

反倒是蔣萬安在辯論會後氣勢大改，聲量急速竄高，黃珊珊策略不明，原本預期的「主戰場」反而變成扣分的其中一原因；加上倒數一個月期間，各家民調不斷湧現，黃珊珊並未掌握優勢，僅就第二名領先民調做回應，卻也未加大曝光，而排序第三名民調皆不予回應，甚至大嗆「假民調」，讓藍綠兩黨藉此奪得優勢，在民調議題上取得話語權。

此外，在選戰倒數一個月時，原本黃珊珊陣營對外聲稱，將多透過媒體專訪曝光市政政見，但卻陸續開始退掉專訪，排滿市場掃街行程；黃珊珊自認掃街才能「接地氣」，但卻遺忘多數支持群眾為年輕人，網路行銷度不足，掃街熱度也輸給打「夫人牌」的蔣萬安，團隊策略方向混亂，民調一路往下滑至封關。

眼見倒數最後一週，黃珊珊原定21、22、23日要採取的車掃也臨時變卦，最後只跟柯文哲一同在24、25日全台北車掃；然而柯文哲對支持度的加減分效果參半，過往太靠近柯文哲的下場就是自身話題被稀釋，加上柯文哲失言爭議滿滿，但黃珊珊又難以完全切割。

黃珊珊此戰挫敗，恐將影響到柯文哲2024總統之路，而她過去也曾透露自己身體狀況不佳，未來動向尚不明確；若不缺席2024選戰，可再挑戰過往2度失利的立委選舉，但「本命區」港湖擁有票源重疊且具極高知名度的立委高嘉瑜，或許可轉攻在疫情期間獲極大支持度的第5選區中正、萬華，挑戰現任立委林昶佐，開創新局 。

▲▼ 黃珊珊選前之夜,柯文哲站台。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊、柯文哲。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

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