分析／蔣萬安氣勢強勝選台北市長！　反民進黨、討厭陳時中發酵

記者崔至雲／台北報導

九合一選舉結果出爐，國民黨台北市長候選人蔣萬安打敗民進黨候選人陳時中，及無黨籍候選人黃珊珊，贏得台北市長寶座，成為台北市長民選以來最年輕的市長。藍營內部人士分析，從過去幾次民調可看到，這次台北市長選戰等於是愛憎陳時中的拉鋸，而蔣萬安能贏得選舉，除了蔣萬安本身真的氣勢非常強外，也代表反民進黨、討厭陳時中的氛圍已形成，雖然蔡英文總統在選戰後期極力消毒，不斷為陳時中在防疫上的成就背書，無奈最終還是無力回天。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布當選。（圖／記者林敬旻攝）

這次台北市長選舉是「三腳督」，所以從選戰一開始，外界就十分關切「棄保」議題，甚至國民黨還有「藍白合」的操作，擔心無黨籍的黃珊珊萬一得票率拉高，可能會影響到蔣萬安的支持度，畢竟藍白選票來源重疊性最高 。但隨著三選將在選戰中持續交鋒，從各家民調可以發現，不管是蔣萬安、陳時中還是黃珊珊，都擁有各自不可動搖的鐵票，要操作棄保難度很高。

蔣萬安拿下首都，藍營人士認為，「魅力型的政治領袖」一直是角逐台北市長重要的特質，而蔣萬安陽光、正向、有活力，也對上了台北人的氣味，所以在選舉拜票掃街過程中，蔣萬安擄獲了不少婆媽們的心。

至於「抗中保台」議題，這次再度被民進黨當成選戰工具，蔣萬安選戰初期被要求簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」，但蔣認為，「我是覺得很白痴啦」，面對國家受到侵略，一定是奮勇捍衛抵抗，還需要簽嗎？再加上，電視辯論會上，媒體三立提問有關兩岸議題時，蔣萬安火力全開，加強語氣強調堅守中華民國主權就是他的DNA，並批評民進黨每到選舉就談「抗中保台」，但根本保不了台，怒轟民進黨「綠共一家親」，用詞十分強烈，現場能感受到蔣與以往不同，口氣、動作都變得相當激昂，這段問答也成了蔣萬安整場辯論氣勢最強的一段。因此這次「抗中保台」議題不僅沒有發酵，反而被蔣萬安反殺得非常好。

空戰部分，蔣萬安輔選人士說明，最後衝刺階段，蔣陣營也盡可能地將觸角伸及各地，包括臉書「我們約好了」贈獎活動、電視廣告、公車廣告、Youtube、IG等網路平台廣告、計程車小螢幕廣告、市話語音拜票、手機語音拜票、手機簡訊拜票、蔣萬安太太石舫亘掃街、選前之夜等。

藍營小雞王鴻薇、徐巧芯等人也幫蔣萬安補足了空戰不足部分，從一開始因周玉蔻掀起的蔣孝嚴成年緋聞舊事，王鴻薇就帶著被誤指是女主角的張淑娟上法院按鈴提告；選戰最後徐巧芯也爆料威震集團董事長吳明達與前國策顧問、英系大將黃承國、陳時中、鄭文燦等人同桌吃飯。這些種種也激發支持者仇恨值，讓選舉尾聲，藍綠支持者各自歸隊。

除了空戰不斷挑起民眾對於民進黨的不滿外，蔣萬安也勤跑基層，每日公開行程近10幾個，相較於陳時中及黃珊珊掃市場的狀況，蔣萬安似乎更加親民，不管攤販是否正在切豬肉，或是魚販正在刮魚鱗，蔣萬安依舊一一握到手，腰也彎的特別低，一掃他「公子哥」的形象。

至於政見部分，蔣萬安在選舉初期，就已經喊出，未來當選就會恢復發重陽敬老金，「還給長輩該有的尊重」，此話一出來，已經鞏固不少深藍選民的票；隨後他也提出育兒補助、不孕症人工生殖補助、推動社會住宅、上任一年後絕對讓大巨蛋完工等政見，提出的這些政見不僅都在打臉柯政府任期8年的政策停擺，也讓選民看到他勝選馬上動工的決心。

近蔣人士指出，蔣萬安認真做一件事情，就真的會非常認真，從這次選舉就可以看出蔣萬安的決心，從他不分日夜地與團隊開會討論，就希望能端出民眾最有感的政策牛肉，加上蔣真的非常勤跑基層，讓民眾覺得常常可以見到他，這些都是他勝選的原因。