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真超狂學霸！26歲三師資格考全通過　集郵醫師、律師、會計師證照

▲▼河野玄斗本月通過會計師資格考試。（圖／翻攝自推特／河野玄斗）

▲河野玄斗本月通過會計師資格考試。（圖／翻攝自推特／河野玄斗）

記者隋昊志／綜合報導

俗稱「三師」的醫師、律師、會計師，只要能考上其中一項資格，就足以稱之為學霸，未來職涯之路也能有穩定的收入。但日本一名神級學霸，不但在大學期間就已通過律師、醫師的資格考，在經過一年的準備，近日再度通過會計師考試，一口氣取得「三師」資格，也無愧曾在益智節目獲得高額獎金的「最強大腦」稱號。

現年26歲的河野玄斗從小就嶄露出過人的讀書天賦，1歲半就能夠識字，也是鄰居眼中的天才兒童，高中就讀當地有名的升學名校神奈川縣聖光學院，畢業後也順利考上日本最難考的東大理3（醫學系），而在大四時因為朋友邀請，跨領域參加困難的司法考試，竟然還順利通過筆試，隨後也在畢業前夕考取醫師資格。

身為學霸的河野玄斗，後來成為YouTuber跟網友們分享自己閱讀的技巧、習慣，更多達95萬粉絲追蹤，去年則是報名參加會計師資格考，還買了不少教材回家苦讀，他也向粉絲放話，若是自己沒有通過考試，將退出YouTube界。本月18日會計師資格考一放榜，河野玄斗果然沒有令粉絲們失望，順利通過考試，他也立刻在社群網站上分享好消息，立刻引起網友們熱議。

河野玄斗過去曾參與益智節目，並展現強大的實力輾壓其他參賽者，抱回高額獎金，也被封為是「最強大腦」。但除了超強智商之外，他182公分的高挑身材及帥氣的外表，21歲時就從17000人的選秀比賽「JUNON SUPER BOY」中擠入最後30人名單，獲得加入演藝圈的入場券。

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