新北深化里政三大關鍵力量　4年逾百萬人次受惠

▲金山區公所擔任里幹事一職長達17年游寶貴，關注單親、獨老、失智等高風險家庭，無論是調配物資支援或協調社政單位介入，都是她這幾年下里的重要任務。（圖／新北市民政局提供，下）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局自2019年起系統性盤點里政三大關鍵力量為里長、鄰長及里幹事，並依序推出行動治理、行動鄰長及里幹事行動服務，激發里鄰網絡動能；其中「里幹事行動服務」更在疫情肆虐期間全面鏈結里鄰長、員警、宗教團體、社政及役災領域，及時協助受疫情衝擊市民， 迄今已逾百萬人次受益。

民政局長柯慶忠表示，新北1032個里中由約400位里幹事協助里鄰業務，里幹事站在公務體系最前端，與市民接觸最為頻繁，為此特別規劃里務、鄰務、宗教、災防、警政及社政6大構面行動服務、訓練培力班及關懷激勵3大策略，民政局每半年也都會前往各公所實地輔導，迄今達116次，並擇優與各區里幹事分享，作為學習標竿，致力打造專業里幹事團隊。

▲烏來區公所里幹事游翠清響應市府政策，與家人共同加入市府愛心大平台待用餐活動。

此外，今年度辦理4場里幹事培力班，透過里基層工作經費等專業課程及實務經驗分享，引起熱烈迴響，參訓率逾8成，有效提升里幹事對里政服務的能力；坪林區漁光里幹事林三有表示，行動服務課程除專業課程外，還同時安排了五行健康操及疊杯等趣味活動增進人際交流，收穫良多。

林三有也回憶日前颱風肆虐，豪雨不斷，造成里內道路多處積水，還有水管損壞無水可用情形，公所獲報後立即結合社政及警消啟動行動關懷機制，深入地方協助安置獨老，一位高齡86歲的沈胡阿嬤看著林三有將自己安頓好後，又不辭辛勞地修繕水管、掃除住家附近積淹水，心中又是感謝又是感動，兩行眼淚止不住滑落。

▲今年度辦理4場里幹事培力班，透過里基層工作經費等專業課程及實務經驗。

「里幹事行動服務，就是社會扶助力量的最佳詮釋」，在金山區公所擔任里幹事一職長達17年的游寶貴表示，透過行動服務專案，除基本的清溝除草及各項研習活動，她更加關注單親、獨老、失智等高風險家庭，無論是調配物資支援或協調社政單位介入，都是她這幾年下里的重要任務；此外，天生熱忱的她還主動建立不同興趣的里民LINE群組，如開設「天籟知音」及「歌友會」等網路社群與里民建立情感，無形間更強化地方服務綜效。

烏來區公所里幹事游翠清回想起疫情期間，就是靠著民政、警政、災防及社政單位落實行動服務，機動建立即時聯繫平台；游翠清說，大夥不分晴雨，天天在觀光大橋頭管制站站崗，自製防疫宣導看板，一同規勸遊客「改天再來」，還兵分多路下南勢溪執行水域淨空，強化公共景點清消作業，才一路挺過疫情。古道熱腸的她也響應市府政策，與家人共同加入市府愛心大平台待用餐活動，讓在疫情期間受困的里民們都能領取一餐溫飽，為地方注入滿滿溫暖。

▲坪林區漁光里幹事林三有回憶日前颱風肆虐，公所獲報後立即結合社政及警消。

柯慶忠補充，為協助因疫受困家庭，民政局也訂定3大執行計畫，利用好日子愛心大平台善款購置防疫物資及民生用品，由區公所審酌個案情形後給予適度經濟協助，如支付檢測、防疫旅館、防疫等相關費用，民生用品則由里幹事協助發送，迄今受益人次已逾百萬。

民政局補充，自2019年啟動里長行動治理，迄今辦理170場次，列管2829案中已陸續解決2395案，解列率逾8成，2020年推出的行動鄰長專案，已完成147場研習訓練，共計3萬5621人次參訓，至去年起推行的里幹事行動服務，則規劃6大構面行動服務、訓練培力及關懷激勵3大策略，全面深化里政三大關鍵力量，鏈結起在地力量，增強市民在地認同感。

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