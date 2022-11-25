英國貓貓高齡「26歲又329天」破紀錄！　相當於人類120歲

▲英國貓咪佛洛西高齡26歲又329天。（圖／取自Guinness World Records，下同）



記者張方瑀／綜合報導

美國一隻棕黑色的貓咪以高齡近27歲，相當於人類的120歲打破金氏世界紀錄，成為全世界最長壽的貓，而且牠現在身體仍非常健康。

根據CNN報導，來自英國的棕黑色貓咪佛洛西（Flossie）收到了來自金氏世界紀錄的證明書，牠以26歲又329天的高齡創下世界紀錄，相當於人類的120歲，儘管目前視力較差，耳朵也已失聰，但整體健康狀況仍相當良好。

佛洛西1995在英格蘭西北部利物浦被醫院員工收養，過了10年後主人過世，牠又輾轉到主人妹妹的家裡，直到14年後第二任主人又離世了，牠才又交由第二任主人的兒子照顧。過了三年之後，牠就被送到英國貓咪福利慈善機構Cats Protection。

Cats Protection負責協調收養的員工羅斯林（Naomi Rosling）說，「當看到牠的獸醫紀錄上寫著已經快27歲時，大家都嚇呆了。」現任飼主格林（Vicki Green）表示，她從沒想過自己能領養到一隻這麼特別的貓，尤其現在收養人都希望能養年紀較小的貓，希望能透過給佛洛西舒適的晚年生活，鼓勵想養貓的人替年邁的牠們提供避風港。