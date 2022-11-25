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1杯400元的啤酒要排1.5小時　世足球迷：酒比勝利還甜

▲▼FIFA,世足。（圖／路透）

▲ 2022卡達世界盃開賽前，主辦方宣布禁酒令，引發許多球迷不滿。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

2022卡達世界盃飲酒規定可以說是峰迴路轉，主辦方開賽前48小時突然禁止會場周圍販賣酒精飲料，讓世界盃啤酒贊助商百威非常尷尬，也引發大批球迷不滿。受不了輿論壓力的主辦方最後只好鬆口，開放民眾可以在特定時間於特定地點暢飲啤酒，然而一杯啤酒要價近400元台幣。

根據《朝鮮日報》報導，想要一邊喝酒一邊看球賽的球迷非常多，從地鐵站出口出來就能看到排隊買酒的人龍，官方也為此出動警力管制。

▲▼FIFA,世足。（圖／路透）

▲ 主辦方最後鬆口，開放民眾在特定地點暢飲啤酒（圖／路透）

報導指出，想要買到啤酒需要先經過X光檢查，之後還要在櫃台前排隊，總計大約要花費1.5小時才能喝到鮮美的啤酒，並且一杯要價約新台幣377元。現場許多球迷都抱怨，排隊時間太長了。

然而報導也提到，即使需要在隊伍中苦苦等待近一個半小時，球迷最後拿到啤酒還是忍不住嘴角上揚。現場一名來自巴西的球迷更說，「這杯酒比巴西的勝利還甜！」

卡達是穆斯林國家，宗教規定穆斯林禁止飲酒，觀光客想喝酒精飲料也只能在有執照的酒店或是餐廳購買。《每日郵報》報導稱，主辦方可能是受到卡達王室施壓，不得已才下達禁酒令。

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