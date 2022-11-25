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581公斤「大麻證物」離奇失蹤！　印度警察：老鼠吃掉了

▲老鼠。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲印度警方稱老鼠吃掉581公斤的大麻葉。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社記者林行健新德里25日專電

印度兩間警察局發生離奇案件，警方兩年前臨檢沒收、保留作為證物的將近600公斤大麻葉，竟有500公斤不翼而飛，警方被法院質問時回答，都被老鼠吃掉了。

根據「現在鏡報」（Mirror Now）昨天的報導，北方省（Uttar Pradesh）摩托拉縣（Mathura）警方於2020年臨檢一輛卡車時，查獲581公斤的大麻葉，價值約600萬盧比（約新台幣227萬元），分別放在兩座警察局保存。

有3名嫌犯因此案被捕，摩托拉縣地方法院今年稍早前準備開庭時要求警方提交證物，但警方聲稱大約500公斤已被老鼠吃掉，老鼠很小隻且都不怕人。

▲▼美國紐澤西州大麻合法化 ｢如何捲大麻菸｣登google熱搜（圖／取自免費圖庫pexels）

▲法院要求警方提出大麻葉被老鼠吃掉的證明（示意圖／取自免費圖庫pexels）

印度麻醉藥物法禁止民眾種植大麻，且把大麻花列為管制品，法院暫定明天再次開庭，並已要求警方提出大麻葉被老鼠吃掉的證明。

這已不是北方省警察局發生離奇案件。2021年3月，艾塔縣（Etah）警長突然帶隊到一座警察局，清查稍早前從非法商家處沒收的大批烈酒，卻發現其中有1400箱不見了。

警局值班人員回答，老鼠咬破紙箱，導致酒瓶全部摔壞。後續調查發現不肖警方私賣了這批酒。

北方省的老鼠似乎有著神奇的能力。今年5月，一名酒商發現鎖在櫃中的鈔票一天天減少，數名員工還因被懷疑偷錢而被開除，但即使如此，錢失竊的情況沒有停止。

直到有一天，店主發現地板上有個小洞，上面塞了一塊破布，把布扯開後終於「真相大白」，有1萬1400盧比的紙鈔藏在裏面，還抓到一隻老鼠；有幾張紙鈔被老鼠咬壞，但大多數完好。

鄰居們為店主找到錢而替他高興，但也因「竊賊」是老鼠而嘖嘖稱奇。

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