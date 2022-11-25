5歲童被3公尺巨蟒纏住「瞬間拖進泳池」　76歲爺搏命跳水救人





▲5歲男童被巨蟒攻擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲新南威爾斯州5歲男童Beau在家玩耍時，遭一條3公尺長巨蟒咬住腳踝，整條蛇還緊緊纏在他身上，把他一起拖入泳池中，幸好76歲爺爺及時發現，立即跳到泳池中救人，後來在爺爺與爸爸合力之下終於把巨蟒從他身上拉開，帶回岸上。

事件發生在新南威爾斯州北部的拜倫灣(Byron Bay)，父親布萊克(Ben Blake)表示，當時他人在屋內休息，突然發現5歲兒被巨蟒攻擊，「Beau和他的兄弟在泳池旁玩耍，突然一條蟒蛇咬住他腳踝，蛇和人一起滾進泳池，緊纏在他身上」。

A Byron Bay father has spoken out about the moment his 5-year-old son was bitten by a three metre python and dragged into a swimming pool | @BaumgartelSteph pic.twitter.com/BqIuS0ZqIl — 10 News First (@10NewsFirst) November 25, 2022

爺爺艾倫(Alan Blake)表示，「我發現孫子腿上有一條蛇，就立即跳進泳池抓蛇」。布萊克後來也跳入泳池抱住兒子，然而蟒蛇還是緊緊纏在兒子腿上，在他與父親合力之下，好不容易才把蟒蛇拉開。

布萊克緊急把兒子送醫，清理傷口後得知咬傷兒子的蟒蛇不是毒蛇，才總算放下心來，兒子雖然精神受到驚嚇，但是身體沒有大礙，而他抓住巨蟒約10分鐘就把蛇放走，不過巨蟒後來又回到院中，只能笑稱這就是澳洲日常。