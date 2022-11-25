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富商打造黃金屋「浮誇龍椅、搖錢樹」散發土豪味　想參觀得先付錢

▲▼越南富商阮文忠打造一棟「黃金屋」，想入內參觀得買門票。（圖／翻攝自odditycentral、vietnamdaily）

▲越南富商打造一棟「黃金屋」，想入內參觀還得花錢買門票。（圖／翻攝自vietnamdaily）

記者張寧倢／綜合外電報導

越南第四大城市芹苴有一座「黃金屋」，從裡到外的設計都以黃金為主題，屋內的數百件收藏全都金光閃閃，不只有好幾張「龍椅」、大棵搖錢樹，連斗笠和鍋具等日常用品也要鍍金。由於外觀奇特又搶眼，富商屋主不僅開放付費參觀，還在門口鋪上紅地毯迎接顧客上門。

▲▼越南富商阮文忠打造一棟「黃金屋」，想入內參觀得買門票。（圖／翻攝自odditycentral、vietnamdaily）

▲富商阮文忠花了3年打造「黃金屋」，從一樓大門走進去就能看到許多鍍金的收藏品。（圖／翻攝自odditycentral）

綜合越南媒體報導，一名越南富商阮文忠（Nguyễn Văn Trung）靠房地產交易發家致富，去過20多個國家旅行，見識許多新事物後，他就突發奇想地打算以「黃金」當作賣點，建造一棟房。然而，直到2016年才阮文忠終於閒下來著手進行這項計畫，從和設計師討論、動工、內部裝潢、鍍金等至少就花了3年多的時間準備，最終這棟「黃金屋」才於2020年在家鄉芹苴市寧橋郡落成。

▲▼越南富商阮文忠打造一棟「黃金屋」，想入內參觀得買門票。（圖／翻攝自odditycentral、vietnamdaily）

▲廚房的櫥櫃、鍋具也都有鍍金。（圖／翻攝自dailycar.vn）

這棟約2到3層樓的房子從外觀、梁柱、櫥櫃到內部數百件收藏品都金光閃閃，在當地社區非常引人注目。阮文忠開始販賣參觀門票，一張價格10萬越南盾（約新台幣125元），後來甚至雇用員工進行解說、在門口鋪上紅地毯，又在隔壁開了一家園林造景咖啡廳，將那些特地前來參觀「黃金屋」的遊客全都轉化成源源不斷的金流。員工聲稱，一天有上百人進場，周末假日更是上看千名遊客。

▲▼越南富商阮文忠打造一棟「黃金屋」，想入內參觀得買門票。（圖／翻攝自odditycentral、vietnamdaily）

▲阮文忠在屋內擺出好幾張「龍椅」，還有搖錢樹。（圖／翻攝自YouTube／PHẠM DŨNG）

不過，員工受訪時也表示，許多客人一踏進來問的第一個問題就是「這些鍍金是真的還是假的？」對此，員工和阮文忠並沒有正面回應，可以確定的是，雕工複雜的龍椅、浮雕、搖錢樹確實需要耗費許多時間收集和鍍金。一名女遊客表示，「我從沒見過房子有這麼多鑲金、鍍金的東西，雖然不知道真假，但走進去的感覺真的很震撼。」

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