電腦斷層「2度照出肺癌」未告知！她錯過治療期　3個月急逝

▲放射科醫師懷疑婦人罹患肺癌，但院方卻沒有告知病患，導致錯過治療期。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣川崎市立井田醫院因醫療疏失，導致一名病患錯過肺癌的治療期，在4年6個月後才發現罹患癌症，並在確診的3個月後病逝。院方24日召開記者會道歉，且被川崎市醫院局判定為醫療疏失，未來恐將面臨後續懲處。

根據《朝日新聞》報導，死亡的女性病患2017年12月因為腿部骨折到院治療，當時她曾經接受電腦斷層檢查，而放射科醫師根據檢查結果，懷疑她可能罹患肺癌，因此在檢查報告中註明相關疑慮。然而委託進行電腦斷層攝影的骨科醫師卻沒有進行進一步確認，便直接讓病患出院。

該名女病患2021年12月再度因為腰部骨折住院接受電腦斷層掃描，而負責替她進行檢查的正好是當年的同一名放射科醫師。然而放射科醫師雖然再度懷疑病患可能罹患肺癌，並且註記在報告書中，但是卻沒有將資料共享給主治醫師，就讓患者出院。

直到該名病患2022年5月因為心臟衰竭被緊急送往醫院治療，主治的內科醫師在過往的病例報告書中，發現病患數度被懷疑罹患肺癌，因此進行進一步檢查，沒想到真的查出肺癌。病患確診後雖然立刻開始接受抗癌治療，但仍於8月病逝。

川崎市醫院局指出，該院醫師間與各部門之間的資訊不流通，導致該名病患錯過4年6個月的黃金治療期，在確診後3個月便病逝，實屬醫療疏失。

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