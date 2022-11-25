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選前之夜不靠韓國瑜！柯志恩曝「今晚最大咖」　力拚高雄2次奇蹟

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩把握選前最後時刻，全力掃街拜票衝刺。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一選戰倒數一天！國民黨高雄市長柯志恩進行最後衝刺，今（25）晚間7點將在前鎮一德夜市旁舉行選前之夜，她先前透露前高雄市長韓國瑜不會到場，活動將定位為市民之夜，就是讓市民來做「高雄最大咖」。柯志恩今晚將跟市民、黨籍議員共同凝聚在一起，希望能夠衝出最好的凝聚力，期盼明天會有好成績。

柯志恩今晚將在前鎮一德夜市舉行選前之夜做最後衝刺，團隊將活動定位為市民之夜，預計今晚6點半開始集結群眾，緊接著也安排一連串表演暖場，並邀來歌手李愛綺、柯有倫現場現場。

另外，前立法院長王金平、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文等人也將現身助講，柯志恩則預計在晚間9點過後大進場，上台跟市民做最後請託，期盼鄉親「挺身而出，改變高雄，再創奇蹟」。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩今日一早也安排「回娘家」行程，前往大港埔鼓壽宮參拜祈福，為即將到來的選戰向媽祖祈求順利。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，今晚的選前之夜，前市長韓國瑜並不會到場。柯志恩表示，就是要讓市民來做高雄的最大咖，所以沒有什麼特別不得了的人物，就是跟市民、議員共同凝聚在一起，希望能夠衝出最好的凝聚力，明天會有好成績。

柯志恩今日一早也安排「回娘家」行程，與市議員黃紹庭、陳若翠以及許采蓁候選人，共同前往大港埔鼓壽宮參拜祈福，為即將到來的選戰向媽祖祈求順利，虔心祝福高雄平安向前走。

她說，她7月6日正式遷入戶籍之後，就在戶籍所在地最近的鼓壽宮來祈求媽祖保祐，選前最後一天，再一次跟媽祖報告這過去5個月來所做的點點滴滴，透露有跟媽祖祈求，國民黨在地議員都能夠進入議會，議會也能過半，也希望自己能有好成績，不負大家的期待。

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