紐約梅西感恩節遊行　300萬人見「飛天氣球」嗨翻！恢復疫情前規模

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300萬人湧現紐約！梅西感恩節大遊行「飛天氣球」嗨翻　恢復疫情前規模

記者張寧倢／編譯

美國紐約24日街上擠滿人潮，在冬日陽光中迎接第96年歷史的梅西百貨感恩節大遊行，揮別過去2年多來的新冠疫情影響，今年梅西感恩節遊行吸引近300萬人夾道歡迎，幾乎沒人戴口罩。自稱「聖誕女王」的女歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）現場演唱招牌歌曲。總統拜登與第一夫人則用「call in」方式祝賀佳節。

▲▼2022年紐約梅西百貨感恩節遊行11月24日登場、梅西感恩節大遊行。（圖／路透）

▲2022年紐約梅西百貨感恩節遊行11月24日上午登場。（圖／路透，下同）

根據《紐約郵報》報導，美國紐約感恩節傳統之一的「梅西感恩節大遊行」於周四（24日）上午9時盛大登場，約有300萬名紐約人和遊客興奮地夾道歡呼，觀看16個巨型角色造型飛天氣球、28輛花車、40個新奇或經典的充氣玩偶、12個遊行樂隊、700名小丑、10組表演團體和一群音樂明星演出，動員的志願者人數超過5000人。

▲▼2022年紐約梅西百貨感恩節遊行11月24日登場、梅西感恩節大遊行。（圖／路透）

巨型飛天氣球包含在「小小兵」（Minions）系列電影角色中愛吃香蕉的史都華（Stuart）、影集《曼達洛人》（The Mandalorian）中的「尤達寶寶」古古（Grogu）、小說《遜咖日記》（Diary of A Wimpy Kid）的主角Greg、經典卡通史努比和海綿寶寶、動畫電影《寶貝老闆》中的嬰兒主角、動漫「七龍珠」主角悟空，以及寶可夢裡熱門角色皮卡丘和伊布等多達16組造型。

▲▼2022年紐約梅西百貨感恩節遊行11月24日登場、梅西感恩節大遊行。（圖／路透）

女星瑪麗亞凱莉穿著桃粉色禮服、頭戴寶石皇冠，高唱她的招牌歌曲《All I Want for Christmas Is You》，還帶上雙胞胎兒女一起唱歌跳舞。雖然有推特網友酸她，「光是拿著雨傘站在那就能賺到數百萬美元。」不過紐約街頭的男女老少都在開心尖叫，來自皇后區的15歲女孩伯恩絲（Tsehai Burns）受訪時說，「我想來看妙妙犬布麗（Bluey）的氣球。」

▲▼2022年紐約梅西百貨感恩節遊行11月24日登場、梅西感恩節大遊行。（圖／路透）

患有腸炎疾病「克羅恩病」（Crohn’s disease）的伯恩絲說，2019年她因大腸感染而開刀住院時，「妙妙犬布麗」這部卡通帶給她力量。事實上，受到COVID-19疫情影響，2020年梅西感恩節大遊行雖是少數未停辦的活動，但規模大幅縮水，也不開放民眾夾道觀賞，2021年冬季在Omicron 威脅下恢復到250萬人的水準，今年則回復至疫情前的盛大規模。

▲▼2022年紐約梅西百貨感恩節遊行11月24日登場、梅西感恩節大遊行。（圖／路透）

▲▼梅西感恩節大遊行動員超過5000人，吸引300萬名民眾到場同歡。

▲▼2022年紐約梅西百貨感恩節遊行11月24日登場、梅西感恩節大遊行。（圖／路透）

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