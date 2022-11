紐約梅西感恩節遊行　300萬人見「飛天氣球」嗨翻！恢復疫情前規模

記者張寧倢/編譯

美國紐約24日街上擠滿人潮,在冬日陽光中迎接第96年歷史的梅西百貨感恩節大遊行,揮別過去2年多來的新冠疫情影響,今年梅西感恩節遊行吸引近300萬人夾道歡迎,幾乎沒人戴口罩。自稱「聖誕女王」的女歌手瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)現場演唱招牌歌曲。總統拜登與第一夫人則用「call in」方式祝賀佳節。

▲2022年紐約梅西百貨感恩節遊行11月24日上午登場。(圖/路透,下同)

根據《紐約郵報》報導,美國紐約感恩節傳統之一的「梅西感恩節大遊行」於周四(24日)上午9時盛大登場,約有300萬名紐約人和遊客興奮地夾道歡呼,觀看16個巨型角色造型飛天氣球、28輛花車、40個新奇或經典的充氣玩偶、12個遊行樂隊、700名小丑、10組表演團體和一群音樂明星演出,動員的志願者人數超過5000人。

巨型飛天氣球包含在「小小兵」(Minions)系列電影角色中愛吃香蕉的史都華(Stuart)、影集《曼達洛人》(The Mandalorian)中的「尤達寶寶」古古(Grogu)、小說《遜咖日記》(Diary of A Wimpy Kid)的主角Greg、經典卡通史努比和海綿寶寶、動畫電影《寶貝老闆》中的嬰兒主角、動漫「七龍珠」主角悟空,以及寶可夢裡熱門角色皮卡丘和伊布等多達16組造型。

女星瑪麗亞凱莉穿著桃粉色禮服、頭戴寶石皇冠,高唱她的招牌歌曲《All I Want for Christmas Is You》,還帶上雙胞胎兒女一起唱歌跳舞。雖然有推特網友酸她,「光是拿著雨傘站在那就能賺到數百萬美元。」不過紐約街頭的男女老少都在開心尖叫,來自皇后區的15歲女孩伯恩絲(Tsehai Burns)受訪時說,「我想來看妙妙犬布麗(Bluey)的氣球。」

患有腸炎疾病「克羅恩病」(Crohn’s disease)的伯恩絲說,2019年她因大腸感染而開刀住院時,「妙妙犬布麗」這部卡通帶給她力量。事實上,受到COVID-19疫情影響,2020年梅西感恩節大遊行雖是少數未停辦的活動,但規模大幅縮水,也不開放民眾夾道觀賞,2021年冬季在Omicron 威脅下恢復到250萬人的水準,今年則回復至疫情前的盛大規模。

▲▼梅西感恩節大遊行動員超過5000人,吸引300萬名民眾到場同歡。

