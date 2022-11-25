阿根廷球迷「為了梅西」當街開打！聽墨西哥爆粗口嗆球王　1秒失控

SE ARMA LA BATALLA CAMPAL MEXICANOS???????? CONTRA ARGENTINOS????????

A unos cuantos días del partido de México ???????? vs Argentina ???????? los ánimos ya se comienzan a calentar... pic.twitter.com/bI8hwOPH6B — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) November 23, 2022

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃23日晚間發生肢體衝突事件，一群阿根廷球迷經過比達公園（Al Bidda Park）時，聽見墨西哥球迷高唱「Fxxk Messi」口號，罵髒話汙辱阿根廷球王梅西（Lionel Messi），當場暴怒動手。

▲阿根廷、墨西哥球迷當街互毆。（圖／翻攝推特）



影片中，雙方互相叫囂、拳打腳踢，場面一片混亂，最終阿根廷人氣憤離去，墨西哥人持續咒罵。經歷這一次短暫鬥毆後，2國皆有球迷掛彩，而在鏡頭拍攝期間，未見卡達執法人員介入。

這段影片在網路瘋傳，也獲雙方國內媒體報導。一些網友狠酸墨西哥「就是無法忍受總在足球場上輸給阿根廷」，另一些人批評阿根廷「一直自認在所有方面都比其他拉丁美洲人更出色」。不過，大部分人都不認同球迷暴力行為，甚至揶揄，「好吧，阿根廷和墨西哥應該閉門比賽，這樣就不會有人死亡。」

《每日星報》寫道，這兩國的關係向來不太和睦，27日還將在足球場上正面交鋒。由於阿根廷以「1：2」成績爆冷門輸給沙烏地阿拉伯，墨西哥以「0：0」分數與波蘭和局，雙方第一戰都未獲勝，因此勢必更緊繃應戰，以免又吞敗仗，面臨淘汰命運，屆時場館維安問題恐成一大隱憂。