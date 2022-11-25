小孩飛機上「踩摺疊桌狂跳」9秒片家長被罵爆　網友：簡直避孕廣告

記者張寧倢／綜合外電報導

美國網路論壇Reddit上出現一則9秒影片，被網友封為「最有效的避孕廣告」。影片中一名年幼女童站在飛機座椅後方的摺疊桌，不斷上下跳動、搖晃椅背，標題是「放任孩子在8小時航班中肆意吵鬧」。有網友看了憤怒地說，換作是他，會覺得自己真是個失敗的家長。

▲據信是美國的一架客機上，有年幼女童爬上椅背的摺疊桌，而家長選擇放任她在整趟8小時航程中肆意胡鬧。（圖／翻攝自Reddit）

這段影片最初是出現在Reddit論壇「Public Freakout」（公眾抓狂）討論區的文章中，原PO以簡短的標題「放任孩子在8小時航班中肆意吵鬧」解釋了這段誇張9秒畫面，一名年幼的女童雖然沒有尖叫哭鬧，但她卻站在飛機座椅拉出的折疊餐桌上，扶著椅背蹦蹦跳跳，影片中沒有家長或旁人出面阻止。至於座椅被女童用力搖晃的男乘客則是擺著一副臭臉，但沒做任何反應。

據《紐約郵報》報導，影片中的女童據信來自美國，許多網友看了紛紛爆怒留言，「這就是為什麼我討厭小孩，尤其是在這個蹣跚學步的階段」、「這應該是一部避孕保險套的廣告吧」、「我可能是個糟糕的人，但我不會讓一張折疊餐桌在我面前這樣災難性的毀掉，但我就一直這樣袖手旁觀」、「前面那個傢伙好可憐」。

有人表示，「我絕不允許我的孩子這樣干擾別人，音量有點大聲是一回事，但讓小孩抓著別人椅背跳上座椅是完全錯誤的」。另一個人說，「如果我的小孩這樣，我也允許他們這麼做，我會覺得自己是個失敗的家長」。還有網友注意到，「蹦跳顯然使人惱怒，光腳踩在桌子上也是快讓人氣死。各位父母，請永遠記得把檯面擦乾淨。」

與此同時，一名具有6年空服員經歷的女子卡拉馬妮（Kat Kalamani）拍攝影片指出，她和空服員同事們都認為飛機上「最討人厭的乘客」不是愛搗亂的小孩，通常都是那些抱怨有孩童、嬰兒在哭鬧的其他乘客。她建議容易受影響的旅客準備好「降噪耳機」，或是禮貌性地詢問家長是否需要幫助，而不要只是對那些嬰兒發出噓聲或要求換座位，因為沒人比家長更希望小孩安靜下來。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》