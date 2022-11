俄羅斯發射70枚導彈轟能源設施　烏克蘭搶救恢復供電

▲ 烏克蘭能源設施23日遭俄軍發射導彈破壞,民眾只能用蠟燭來照明。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

俄羅斯在戰場中失去優勢,23日轉而以導彈大肆攻擊烏克蘭能源設施,導致烏克蘭國內大規模斷水斷電,數百萬人在寒冬中無電可用。烏克蘭24日表示,所有地區的供電服務正在逐步恢復。

根據CNN、BBC等外媒報導,正值寒冬之際,烏克蘭首都基輔氣溫逼近攝氏零度,俄羅斯卻在23日發射70枚巡弋飛彈與無人機攻擊烏克蘭能源基礎設施,造成10人死亡、50人受傷。

▲ 烏克蘭民眾只能以手電筒進行微弱的照明。(圖/路透)



這次襲擊導致烏克蘭國內能源系統幾乎崩潰,民眾擔心暖氣供應不足會使人失溫致死,令人懷疑俄羅斯企圖以能源危機讓平民陷入恐慌。

世界衛生組織(WHO)也警告,能源不足恐導致「危及生命」的後果,預計將有數百萬人因缺電離開烏克蘭。烏克蘭當局指出,目前所有地區水電服務正在逐步修復,已設立4千多個「無敵點」,供民眾在臨時帳篷中取暖,並為手機充電。

▲ 烏克蘭民眾聚集在臨時帳篷取暖、充電。(圖/路透)



烏克蘭總統澤倫斯基24日表示,「他們唯一能做的就是恐嚇,不是能源恐嚇,就是導彈恐嚇,俄羅斯在現任領導人的帶領下已經退化成這樣。」烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)補充,「我們的人民必須撐過冬季120天,因為俄羅斯的目標就是想讓我們在寒冬中受折磨。」

對此,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在推特發文嚴正指出,「對民用基礎設施發動攻擊是戰爭罪,俄羅斯不能逍遙法外。」

Ukraine suffered massive shelling today, leaving much of the country without water or electricity. Strikes against civilian infrastructures are war crimes and cannot go unpunished.