俄羅斯發射70枚導彈轟能源設施　烏克蘭搶救恢復供電

▲ 烏克蘭能源設施23日遭俄軍發射導彈破壞，民眾只能用蠟燭來照明。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

俄羅斯在戰場中失去優勢，23日轉而以導彈大肆攻擊烏克蘭能源設施，導致烏克蘭國內大規模斷水斷電，數百萬人在寒冬中無電可用。烏克蘭24日表示，所有地區的供電服務正在逐步恢復。

根據CNN、BBC等外媒報導，正值寒冬之際，烏克蘭首都基輔氣溫逼近攝氏零度，俄羅斯卻在23日發射70枚巡弋飛彈與無人機攻擊烏克蘭能源基礎設施，造成10人死亡、50人受傷。

▲ 烏克蘭民眾只能以手電筒進行微弱的照明。（圖／路透）



這次襲擊導致烏克蘭國內能源系統幾乎崩潰，民眾擔心暖氣供應不足會使人失溫致死，令人懷疑俄羅斯企圖以能源危機讓平民陷入恐慌。

世界衛生組織（WHO）也警告，能源不足恐導致「危及生命」的後果，預計將有數百萬人因缺電離開烏克蘭。烏克蘭當局指出，目前所有地區水電服務正在逐步修復，已設立4千多個「無敵點」，供民眾在臨時帳篷中取暖，並為手機充電。

▲ 烏克蘭民眾聚集在臨時帳篷取暖、充電。（圖／路透）



烏克蘭總統澤倫斯基24日表示，「他們唯一能做的就是恐嚇，不是能源恐嚇，就是導彈恐嚇，俄羅斯在現任領導人的帶領下已經退化成這樣。」烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）補充，「我們的人民必須撐過冬季120天，因為俄羅斯的目標就是想讓我們在寒冬中受折磨。」

對此，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特發文嚴正指出，「對民用基礎設施發動攻擊是戰爭罪，俄羅斯不能逍遙法外。」

Ukraine suffered massive shelling today, leaving much of the country without water or electricity. Strikes against civilian infrastructures are war crimes and cannot go unpunished. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 23, 2022

然而俄羅斯國防部否認攻擊基輔市內任何設施，堅稱是烏克蘭防空系統自己造成損失。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，「烏克蘭領導人完全可以透過滿足俄羅斯的要求，來結束當地人民的苦難。」