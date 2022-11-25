搶救最老新人！爆紅分身挺陳慶鴻　陳其邁：議會多幾席優質議員　

▲大岡山市議員候選人陳慶鴻跟陳小邁一起掃街 。（圖／競選辦公室提供）

記者吳奕靖／高雄報導

九合一選戰進入尾聲，被外界稱為最強母雞的高雄市長陳其邁人氣爆棚，但自身行程滿檔，為力求議會席次最大化，分身「陳小邁」馳援大岡山首次參選的陳慶鴻、以力拚議會過半，陳其邁接受媒體問到這件事時，他說：「選舉倒數最後，我們希望議會能夠多幾席優質的議員，尤其是在當選邊緣的幾位議員候選人」。

高雄市議會要拼綠色過半，所以陳其邁不僅要衝自己的選票，更要當「最強母雞」分身來照顧議員候選人，不僅全家出動，就連分身「陳小邁」也要趕場，原本是被派在左楠區，現在在選前關鍵時刻，特別到大岡山，全力搶救最資深的新人陳慶鴻。

▲大岡山市議員候選人陳慶鴻跟陳小邁一起掃街 。（圖／競選辦公室提供）

陳慶鴻表示，他是本次民進黨在大岡山所提名的議員候選人中，知名度最低、選情最危急的一位，「雖然我卡憨慢講話，但我做事真的很實在！」陳慶鴻呼籲，懇求大岡山鄉親每人多留幾票給他，讓他順利進入議會爭取地方建設，並協助市長推動市政。

就在選前兩天，陳其邁的老婆以及兒子都站上選舉火線幫市議員拉抬，陳其邁表示：「選舉倒數最後，我們希望議會能夠多幾席優質的議員，尤其是在當選邊緣的幾位議員候選人。我們都希望說能夠在最後衝刺的時候，也能夠更努力來獲得選民的支持。」