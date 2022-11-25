120萬世足球迷湧入卡達！8種傳染病風險飆升　WHO警告：別碰駱駝

▲卡達世界盃足球賽預計吸引超過120萬名遊客入境。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

卡達世界盃足球賽預計吸引超過120萬名遊客入境，而世界衛生組織（WHO）警告，雖然新冠肺炎疫情漸歇，但仍需注意可能在當地傳染的8種傳染病，尤其是「中東呼吸症候群冠狀病毒」（MERS），其致死率高達35％，呼籲民眾千萬別隨意觸碰駱駝等哺乳類動物。

根據《太陽報》報導，WHO流行病學家派翠西亞（Patricia Schlagenhauf）與團隊刊登在《新微生物與新感染》的最新研究指出，世界盃足球賽不可避免地帶來了傳染病的風險，其中有8種傳染病風險最高，而最需注意的是MERS、新冠肺炎以及猴痘（Monkeypox）。

▲民眾應避免在當食用駱駝奶或未煮熟的駱駝肉。（圖／達志影像／美聯社）



派翠西亞表示，這項傳染病警告適用於卡達與周圍其他國家，由於有超過百萬名遊客前往觀賽，因此這些疾病有可能快速傳遞至他國。

其中以駱駝為宿主的MERS最為嚴重，它是新冠病毒「最致命」的表親，能夠在人與人之間傳播，且致死率高達35％，目前沒有針對這種疾病的治療方法，醫生僅能努力緩解患者症狀。派翠西亞警告，民眾應避免在當地觸碰任何哺乳類生物，或是食用駱駝奶或未煮熟的駱駝肉。

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