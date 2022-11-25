馬斯克辦投票狂吸316萬人！　宣布「特赦」部分推特停權帳號

▲馬斯克入主推特後，大刀闊斧展開多項改革。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克24日宣布，推特將從下周開始「特赦」部分被停權帳號，「人民發聲了，特赦下周開始。」他前一天針對這個決定發動網路投票，吸引超過316萬用戶參與，其中高達72.4%表示支持。

馬斯克23日詢問網友，「推特是否應該特赦被停權帳號，前提是他們沒有違法或涉入惡意（散布）垃圾訊息？」並且依照多數意見行事。

The people have spoken.



Amnesty begins next week.



Vox Populi, Vox Dei. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

馬斯克10月曾透露，推特可能成立一個「擁有廣泛多元觀點」的內容審核委員會，但在正式召開以前，不會做出任何重大內容決定或者恢復停權帳號。但他目前已恢復部分用戶，包括美國前總統川普、保守主義基督教諷刺新聞網站《巴比倫蜜蜂》（Babylon Bee）及喜劇演員凱西葛蕾芬（Kathy Griffin）。

馬斯克入主推特後，大刀闊斧展開多項改革，他立刻開除多名高階主管，包括前執行長阿格拉瓦爾（Parag Agarwal），並且宣佈大規模裁員，也引爆員工出走潮，引來美國聯邦貿易委員會（FTC）密切關切。