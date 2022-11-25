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城隍廟前宣誓「半年內查明市府弊端」　林耕仁：家族涉貪我連坐

林耕仁。（圖／林耕仁競辦提供）

▲林耕仁在城隍爺座前簽下宣誓簽切結。（圖／林耕仁競辦提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁25日上午來到新竹都城隍廟參拜祈福，在城隍爺面前簽署「反貪查弊切結書」，宣示當選新竹市長後，半年內一定會查明市府現有公共工程所有弊端，若有貪汙舞弊絕不寬貸，也承諾當選後若自己或家族成員有涉貪或收賄，查明事證經起訴判刑，自己將辭職負責。

林耕仁表示，新竹這一場選戰是清廉與貪腐、正直與弊端之間的價值選擇，新竹未來四年的城市發展，不能被貪污的是非給耽誤，市政革新的腳步，更不能被弊端的陰影所拖累；新竹未來需要改變，市民期待未來的首長是清清白白，腳踏實地，真正可以照顧市民、賦予城市幸福感和光榮感。

林耕仁。（圖／林耕仁競辦提供）

▲林耕仁宣示當選新竹市長後，半年內一定會查明市府現有公共工程所有弊端，若有貪汙舞弊絕不寬貸。

林耕仁當場簽署「反貪查弊切結書」，並表示┌貪腐與弊案問題對社會穩定與法治造成嚴重威脅，且破壞民主體制及價値觀、道德觀與正義，並危及我們奉行 的法治規範。

林耕仁表示，從政以來，堅信淸廉是政治人物首要操守，他特向全體新竹市民鄭重宣誓，當選新竹市長後：絕對將市府現有工程於最短時間淸查，若有貪汙舞 弊絕不寬貸，以昭公信；林耕仁及家族成員，若有涉貪，或藉勢藉端詐領財 物、收受賄賂、徇私枉法，查明事證經起訴、判刑，將辭職負責；未來市府所任命之局處政務官員，若有涉及貪腐、詐領公款、私設小金庫，查明事證經起訴、判刑，願負政治連帶責任。

林耕仁。（圖／林耕仁競辦提供）

▲林耕仁也承諾，當選後若自己或家族成員有涉貪或收賄，查明事證經起訴判刑，將辭職負責。

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