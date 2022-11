普丁當眾被拆台「爆氣摔筆」影片曝　盟友拒簽文件！大合照冷落他

▲普丁在集體安全條約組織峰會上爆氣摔筆。(圖/翻攝自推特@Gerashchenko_en)

記者張寧倢/綜合外電報導

由俄羅斯主導的「集體安全條約組織」(CSTO)23日於亞美尼亞首都葉里溫(Yerevan)召開峰會,不料俄國總統普丁竟然遭到所謂的「盟友」一再冷落,亞美尼亞總理帕辛揚(Nikol Pashinyan)除了公開批評俄國更直接拒簽文件,讓普丁當場爆氣摔筆。

Nikol Pashinyan refused to sign a declaration following the Collective Security Treaty Organization (CSTO) summit.



In fact, it means that the CSTO has collapsed completely.



Putin dropped his pen, Lukashenko is shocked. pic.twitter.com/lqPwusW4Gi