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因為「身材太胖」被拒絕登機　女網紅滯留機場崩潰：逼我買頭等艙

因為「身材太胖」被拒絕登機　女網紅滯留機場崩潰：逼我買頭等艙。（圖／翻攝自Instagram／juliananehme）

▲女網紅抱怨因為體型被航空公司拒絕登機。（圖／翻攝自Instagram／juliananehme

記者李振慧／綜合報導

巴西38歲女網紅朱莉安娜(Juliana Nehme)同時也是大尺碼模特，近來她從黎巴嫩購買機票想要飛回家鄉，在機場時竟然因為「身材太胖」被拒絕登機，除非她購買頭等艙機票，讓她最後不得不錯過班機，氣憤在網路上批評航空公司。

朱莉安娜拍攝影片表示，她11月22日計畫從黎巴嫩貝魯特機場(Beirut Airport)，搭乘卡達航空(Qatar Airways)航班，飛到卡達首都多哈(Doha)轉機回家鄉，卻因為體型被航空公司拒絕上機，除非她願意另外花費英鎊2,480元（約台幣9.2萬元）購買頭等艙機票。

朱莉安娜氣憤表示，「他們剝奪我旅行的權利，我現在很絕望，請幫幫我，他們不想讓我登機，因為我很胖」，由於她沒有多餘的錢購買頭等艙機票，只能與母親滯留在黎巴嫩，同行的姊姊和姪子先登機返鄉。誇張遭遇在網路上獲得5萬多讚與上千留言。

卡達航空公司回應，朱莉安娜之所以被拒絕登機，是因為與她同行的一名親戚沒有提供核酸檢測文件，同時朱莉安娜也對機組人員態度不佳，任何乘客如果妨礙到其他乘客的座位空間，都有可能被要求購買額外座位，這是為了保障搭乘旅客的安全與舒適。

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