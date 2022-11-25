C羅連破世界盃6大紀錄！　FIFA推文狂讚：他應該「只存在於天上」

▲葡萄牙足球天王C羅。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

葡萄牙足球天王C羅在24日的賽事中，以12碼罰球破門，替葡萄牙拿下首分，最終以3比2擊敗迦納，他個人也一舉刷新6大世界盃紀錄，FIFA官方在賽後更在推特上直呼他應該「只存在於天上」。

Out of this world



Cristiano Ronaldo becomes the first man to score at five FIFA World Cups#FIFAWorldCup | @Cristiano pic.twitter.com/3UKqXLsZWd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

今年是C羅（Cristiano Ronaldo）第5次參加世界盃足球賽，且從2006年世界盃開始，每屆都有進球，成為史上首位連5屆都有射門得分的球員。此外，他在包含世界盃、歐洲杯的賽事上也都有斬獲，成為在連續10場國際大型賽事上都有得分的球員。

C羅在本場比賽結束後，保持國家隊進球數118顆、生涯進球數819顆的史上第一紀錄，同時7度獲選為世界盃單場最全球員。最後一項紀錄則是與對手梅西（Lionel Messi）一樣，兩人世界盃進球數都是6顆，但本場賽後C羅以7顆領先。

FIFA官方在賽後破天荒連發2條推特恭喜C羅，直呼他不屬於這個世界，應該只存在於天上，「C羅成為首位參加5屆世足的球員」。