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小妹妹舉牌「想領陳時中市長獎」　金鐘導演盼完成心願

▲▼小妹妹手舉牌挺陳時中引發討論。（圖／翻攝自Facebook／只是堵藍）

▲一名小妹妹舉牌畫面引發討論。（圖／翻攝自Facebook／只是堵藍）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是台北市長投票日，許多藝文界人士近日紛紛透過臉書發出力挺民進黨候選人陳時中的文章，作家黃麗群撰文直言台北市需要一個能在風波之中平淡、在惡意之中平靜、在喧囂之中不介意無聊的人，讓台北市重拾非常多軟硬體的基礎維護與修補；電影導演楊雅喆則分享一張小女孩舉著「我姊姊想領陳時中的市長獎」手舉牌的照片指出，請大家幫幫完成妹妹的心願。

▲▼陳時中出席「愛與和平：台北平安」祈禱會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲多名藝文界人士近期撰文力挺陳時中。（資料照／記者陳煥丞攝）

黃麗群近日撰文分享，不管選舉或防疫成果，其實人都早有定見，有時你我自以為要溝通或說服，最終都是通通沒有通、有說沒有服。她回憶，自有記憶以來，每任台北市長各有各的治理風格，人無千面好，城市在不同時空的需求也不同，很難輕言比較，不過在這個階段，身為40多年的台北市民，台北市的當務之急是實在需要重拾非常多軟硬體的基礎維護與修補，這些維護與修補被忽視太久，因為它們做起來不炫砲，既吃力又未必討好，而這不僅需要執行力，更需要一個能在風波之中平淡、在惡意之中平靜、在喧囂之中不介意無聊的人。

黃麗群表示，其實陳時中不是沒有charisma（領袖魅力），只是不具備情緒化的渲染風格，這種人格特質在選舉中很難煽動熱烈的情感張力，更別提如何將這種張力換算成投票日的一股血氣催出票票入匭，然而，也因如此，格外需要每一個平淡的、平靜的、意志相契的人，在投票日起身出門，去做一件平淡的、平靜的、意志相契的事，不是基於渲染、也不是基於激情，而是基於珍惜這些平淡、平靜與平凡，也知道在這個時代，平淡、平靜與平凡到接近無聊的一切有多可貴，特別在挺過這3年的此時此刻，又有多容易被飛揚浮囂的音爆淹滅。

音樂人林生祥則表示，陳時中會帶團隊，他有能力建立強大的團隊，不會只聚焦個人光芒，台北市票投陳時中，他自己也想投陳時中，但他身為高雄人會投民進黨籍高雄市長陳其邁，而且他還要去苗栗頭份支援民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，苗栗縣長也是戰成五五波， 72年沒有政黨輪替的地方。

女星郭昱晴則拿著陳時中宣傳文宣自拍，提醒投票當天帶身分證、印章、投票通知單￼，力挺「台灣隊加油」，以及「18歲公民權」修憲公民複決。

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