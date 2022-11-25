南韓踢平「強敵烏拉圭」！球迷全嚇呆　搞笑表情意外吸睛

▲南韓與烏拉圭踢平，讓球迷又驚又喜。（圖／路透，下同）

記者王佩翊／編譯

南韓24日在卡達世界盃H組預賽對戰強隊烏拉圭，帶傷上陣的孫興慜更是戴著面具上場，而兩隊一路僵持，最終以0比0逼和。而作為在世足的首戰，南韓也有上萬民眾齊聚光化門前，高舉太極旗，跨海替選手加油打氣，而最後雖然未能獲勝，但是看到踢平強隊烏拉圭，也讓大家又驚又喜。

根據《韓聯社》報導，為了迎接南韓世足首戰，首爾光化門廣場24日搭設了大型螢幕進行現場轉播，當晚大批民眾陸續聚集於此，5個看球區全部被塞滿，在開球的1小時前就已經擠滿上萬民眾。由於人數持續增加，為了避免推擠事件再度發生，警方最後拆除了後方柵欄，讓民眾可以不用擠在看球區內。

此次賽前烏拉圭的世界排名優於南韓，被視為強敵，多數預測都認為烏拉圭只要正常發揮即可拿下南韓，不過最終雙方陷入膠著局勢，以0比0踢和，讓所有南韓民眾都感動不已。雖然沒能獲勝，但是結果仍然讓人喜出望外，同時也驚訝到不敢相信。

烏拉圭曾在1930、1950年拿下冠軍，參加過13次世界盃，其中10次都能從小組賽出線。南韓曾在2010年打進16強，接著連兩屆小組賽止步。上屆雖然無緣淘汰賽，但最後一戰爆冷以2比0擊敗該屆衛冕冠軍、當時世界排名第一的德國，震撼了全世界。

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