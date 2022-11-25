投票前夕直播　陳時中秀「競選小物」自嘲：可保存30年

▲陳時中今天中午開直播與支持者互動。（圖／翻攝自Facebook／陳時中，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是台北市長投票日，民進黨候選人陳時中25日上午透過半小時直播，再度向支持者催票喊話，邀請民眾晚間前往北平東路參加選前之夜活動，還自己比出手指愛心、臉頰愛心、手臂愛心姿勢。他在直播期間逐一介紹各個競選捐款小物，拿出「阿中全齡照護政策」口袋書及便利貼時不忘自嘲，這可以保存30年沒問題，因為可以保存30年，要的人很多。

針對疫苗採購決策、會議紀錄、採購金額等資訊，在野黨曾質疑衛福部將這些資料列為機密「封存」30年，有黑箱疑慮，使得「30年」一度成為台北市長選戰攻防焦點。

陳時中今天中午開直播時向支持者透露「心內話」說，參選之初對手不斷攻擊，也打擊抹黑相關防疫，讓自己心情非常沉重，「但最後我想通了，我們在選舉是為了替市民多做一些，不是想要撕裂的，這樣想通了，就知道方向」；他在介紹政策口袋書及便利貼時開玩笑說，這可以保存30年沒問題，引發鏡頭後的幕僚哈哈大笑。

此外，陳時中也在直播中回憶起參選過程，透露讓自己感動最多的是，市民與他握手時講說「謝謝你的防疫，守護了我們」，而且眼眶中充滿淚水，「我收到最多的禮物就是感謝的淚水，一直在我心中，都是非常大的心情蕩漾。」