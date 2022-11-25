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林明溱心腹涉賄收押禁見　蔡培慧競辦：不賄選不會選？

▲▼南投縣長蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡，今日至南投縣府前召開記者會。（圖／陳紀衡提供）

▲陳紀衡今天前往南投縣府前舉行記者會。（圖／陳紀衡提供）

記者呂晏慈／台北報導

曾任南投縣長林明溱秘書、縣府埔里駐區主任林雪芬近日因涉嫌為國民黨籍候選人買票賄選，遭南投地檢署收押禁見。對此，民進黨南投縣長候選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡25日舉行記者會，指控南投惡質選風就從林明溱自己帶頭開始，導致南投這次地方選舉不乾淨，從之前的「假感恩、真輔選」座談會，送泡麵碗涉嫌賄選，近日又傳出林明溱的前埔里區主任，因為涉嫌幫國民黨籍候選人買票賄選，目前糟到收押禁見，國民黨成為南投不乾淨選舉的最大亂源。

陳紀衡指出，林雪芬23日因為涉嫌為國民黨籍候選人買票賄選，遭到南投地檢約談，且因涉嫌重大遭到收押禁見，是此次地方選舉中，第一位曾任縣府職位的人員，涉嫌賄選遭到收押的人員，雖然林雪芬已經離職，但仍以縣府駐區主任身份在埔里活動，且現任主任仍為林雪芬女兒，而林明溱身為縣長，同時又是國民黨南投縣長候選人許淑華此次選戰的主任委員，對於自己人涉嫌為黨內候選人買票，許淑華與林明溱至今未曾進一步回應說明，難道是要繼續放任賄選歪風下去嗎？

陳紀衡強調，許淑華與林明溱之前透過「假感恩、真輔選」的座談會中，因為贈送價值300元的泡麵碗，引起軒然大波，還被檢舉涉嫌賄選，近日有頻傳國民黨籍候選人因為涉嫌賄選被抓，包括之前許淑華的前助理洪浩原父親，到這兩天林明溱的埔里區前主任林雪芬，顯見許淑華、林明溱一點都不想給南投縣民一場乾淨的選舉，縱容放任自己人四處賄選，而且被抓到還不願向南投縣民道歉。

陳紀衡進一步說明，很多民眾都說國民黨「不賄選，不會選」，這次的地方選舉，確實看到國民黨使出傳統的金錢戰術 就是想要以金錢攻勢來獲得選票，這也正是南投國民黨長久以來的黑金結構盤據的結果，只有在明天的投票日，用手上的選票，支持正派、善良的蔡培慧，南投才有機會翻轉黑金、黑道把持的結構，帶給南投一個全新翻轉的機會，還是要呼籲民眾，縣長支持1號蔡培慧，拒絕買票、黑金的國民黨，還給南投一個乾淨的家園。

另一方面，民進黨副秘書長林飛帆昨天晚間透過臉書表示，南投17年來被地方黑金派系把持，這場選舉過程，有很多鄉親受黑道和地方勢力恐嚇威脅，很多鄉親被警告支持蔡培慧的下場，就連蔡培慧本人的座車都被登記車號，針對、跟監，呼籲南投的朋友們，特別是身在外地的南投人，一定要回家投票，一起完成這個改變南投的關鍵一哩路。

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