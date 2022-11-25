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民進黨辦19場造勢晚會催票　選前之夜籲「為台灣挺身而出」

▲▼身兼民進黨主席的總統蔡英文20日晚間出席林佳龍「新北大翻新，樹林一起拚」造勢大會。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲蔡英文為林佳龍站台輔選。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數24小時就要投票，身兼民進黨主席的總統蔡英文日前喊出「為台灣挺身而出」全力催票，11月25日民進黨將在全台舉辦19場造勢晚會，包括指標縣市台北市將在位於北平東路的陳時中競選總部前舉辦「阿中選前之夜」；新北市將分別在三重及板橋舉辦勝選之夜；桃園市將在桃園區、中壢區分別舉行「迎向勝利選前之夜」；新竹市則將延續傳統，在市區舉辦新竹光榮大遊行。

根據民進黨規劃，25日從下午4點40分開始，將從南投縣出發，舉辦「南投大團結」遊行及感恩音樂會，晚間還有18場造勢活動，包括台北市「為台北挺身而出」阿中選前之夜、新北市「新北大翻新」三重及板橋勝選之夜、桃園市「迎向勝利選前之夜」北桃園及南桃園場，以及台中市「光復台中贏回光榮」選前之夜造勢晚會，台南市「站出來！挺台南。站出來！挺18」造勢活動，高雄市「陳其邁市長連任勝選選前之夜」。

此外，還有宜蘭縣晚間6點在羅東鎮登場的「終結貪腐、贏回正義」千人徒步大遊行，以及晚間7點半在宜蘭市舉辦的「守護宜蘭之夜」，基隆市則將舉辦「點亮基隆，手護光榮」大遊行，新竹市將在市區舉辦「新竹光榮大遊行」。

在其他縣市方面，彰化縣將在晚間舉辦「彰化縣大步向前走」選前之夜，雲林縣將舉辦「雲林團結大遊行」，嘉義市將舉辦「嘉義民主一起來相挺」，嘉義縣將舉辦「太保徒步掃街」選前之夜，屏東縣預計舉辦「希望城市屏東OK嘉年華大遊行」，台東縣也會在台東市舉辦選前徒步大掃街。

▲▼蔡英文、林錫耀出席民進黨「決戰黃金72小時、為台灣挺身而出」記者會。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文喊話為台灣挺身而出。（資料照／民進黨提供）

▲▼蔡其昌,蔡英文,賴清德,造勢。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市長候選人蔡其昌。（資料照／記者許權毅攝）

▲前副總統陳建仁、總統蔡英文出席陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文（中）與陳時中（右）及陳建仁（左）同台。（資料照／記者林敬旻攝）

▲▼蔡英文前進桃園為鄭運鵬輔選，鄭文燦也同台。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲蔡英文為鄭運鵬站台輔選。（資料照／民進黨提供）

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