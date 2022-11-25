「為孩子謀福利」娃娃車掃街助選　候選人誓言進南投縣議會

▲幼教業者出身的南投縣議員候選人簡千翔，舉行「幼教挺千翔」娃娃車隊遊行。（圖／簡千翔競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選結果明天就要揭曉，台灣民眾黨於南投縣唯二提名的縣議員候選人簡千翔，日前特地號召幼教業者、出動10輛娃娃車協助掃街拜票；本身是資深幼教業者的簡千翔表示，若能進軍縣議會，將為孩子爭取更多權益、打造更好的幼教環境。

簡千翔為南投第一選區（南投市、名間鄉）縣議員候選人，22日當天與幼教業者出動的10輛娃娃車，於南投縣祖祠東路的夜市廣場集合，喊出「孩子第一、幼教專業、行政友善」的三大訴求口號，隨即進行車隊掃街拜票，在其他候選人都用小發財車、胖卡當宣傳車之際，娃娃車隊助選的畫面顯得格外有趣。

簡千翔表示，自己是3個孩子的爸爸、從事幼教業已超過10年，也曾任南投縣幼教學會理事長，帶領過著數百名教保員到台北爭取權益，也促成修法讓教保員獲合理待遇，深深知道目前幼教的困境。

簡千翔指出，目前幼教準公共化已達到80%，也就是大部分幼教業者都選擇跟政府合作；然而，業者卻經常需要面對縣府不專業的指導和不友善的態度，如此僵化的體制，犧牲的往往是孩子的權益。

簡千翔強調，今天出來選縣議員、號召十台娃娃車，就是希望喚起大眾對幼兒教育的重視、為幼教和孩子來發聲；未來進入縣議會，一定為孩子爭取更多福利和權益，讓南投的孩子有更好的教育環境。