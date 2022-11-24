　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

從學生領袖崛起到變成爭議人物　安華苦盼25年當上大馬首相

▲▼安華。（圖／路透）

▲馬來西亞國家皇宮宣布，安華（Anwar Ibrahim）出任馬來西亞第10任首相（圖／路透，下同）

文／中央社

馬來西亞國家皇宮今天宣布安華為新首相。學生領袖出身的安華，藉政治頭腦以黑馬之姿攀向權力中心，卻因雞姦、貪汙等罪數次入獄，如今首相大位終在苦盼25年後到手。

馬來西亞第15屆全國大選19日進行投票，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）率領的希望聯盟以及前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的國民聯盟席次均未過半。

▲▼馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡舉行宣誓就職典禮。（圖／路透）

美國媒體CNBC報導，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）今天召見希盟、國盟領袖後，任命安華為大馬第10任首相，讓曾任副總理的安華長達20多年等待畫上句點，他在擔任反對派領袖的這20多年間，曾歷經監禁與政變打擊。

英國廣播公司（BBC）報導，安華素以顛沛的政治生涯及數十年來執著首相大位而聞名，這也令他成為東南亞最知名且具爭議的人物之一。

他曾多次距首相之位只差臨門一腳，卻2度因雞姦罪中箭落馬。

▲▼馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡舉行宣誓就職典禮。（圖／路透）

▲▼馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡舉行宣誓就職典禮。（圖／路透）

▲▼馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡舉行宣誓就職典禮。（圖／路透）

安華在前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）任內遭監禁多年，儘管馬哈地曾短暫擔任安華的導師。兩人時好時壞的關係不僅決定安華的命運，也決定著馬來西亞的政治前景。

現年75歲的安華最初以極具魅力的學生領袖展露頭角，曾創立馬來西亞伊斯蘭青年運動組織（ABIM）。1982年他加入長期保持執政地位的巫統（UMNO）黨，令許多人大感震驚，但事實證明，這是個精妙的政治計算，他迅速攀上權力核心，擔任過多個部長職位。

1993年安華成為馬哈地的副手，外界普遍預期將接替馬哈地衣缽，但1997年亞洲金融風暴後，兩人在經濟和貪汙問題失和，雙方間的緊張開始升溫。

1998年9月，安華遭解職並率群眾抗議馬哈地政府，成為「改革」（Reformasi）運動的開端，這項運動影響馬來西亞一整個世代的民運人士。

安華後來被捕，還被依雞姦、貪汙等罪起訴，他在具爭議的審判期間否認相關指控。在獲釋後，安華成為新的反對派政黨「希望聯盟」的實際領袖，並在2008年的大選中表現出色。

不料，2008年安華再次被控雞姦，他說這是政府又一次試圖打壓。高等法院最終以缺乏證據為由，2012年1月還他清白。

在隔年大選中，安華率領的反對派支持度再創新高，凸顯當時執政的國民聯盟表現之差。然而，安華的雄心壯志再次受挫，2014年當他準備參加州選舉時，他因先前無罪的判決被推翻，又被送回監獄。

▲▼馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡舉行宣誓就職典禮。（圖／路透）

到了2016年，退休的馬哈地宣布復出再次競選首相。當時已高齡92歲的馬哈地表示，已厭倦時任總理、他的另一前門生納吉（Najib Razak）的貪汙風波。

為捲土重來，馬哈地與當時仍被監禁的安華達成秘密協議。隨後馬哈地率領希望聯盟在2018年具里程碑意義的大選中獲勝，結束國民聯盟長達61年的執政，首度讓大馬「變天」。

馬哈地再次出任首相後表示2年內會將權力交給安華，同時實施全面特赦安華，履行將他從獄中釋放的承諾。

但2020年2月，馬哈地無預警辭職導致聯合政府垮台，馬來西亞再次陷入前所未有的政治動盪，安華成為首相的希望再次落空。

這一次，安華的希望聯盟再次在大選中奪下最多席次，最終一圓25年來的首相夢，但馬來西亞這次選後政局依舊渾沌，無論是安華的聯盟所拿下82席或前首相慕尤丁陣營的73席，離組閣的簡單多數112席都所差甚遠，安華要怎麼合縱連橫，將是一大挑戰。

▲▼馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）在吉隆坡舉行宣誓就職典禮。（圖／路透）

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／遭汪小菲、張蘭砲轟！具俊曄發聲了
快訊／南韓上半場0比0烏拉圭　黃義助「必進球」踢飛超懊惱
許老三反常安靜　小S靠近才知「事情大條」爆哭
舌苔看健康！中醫師解密：「1顏色」代表便祕
做私密手術挨轟沒形象　網紅不忍火大反嗆
世足驚見「NBA天王」參戰！球迷笑：連鬍子都像

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

從學生領袖崛起到變成爭議人物　安華苦盼25年當上大馬首相

普丁再傳身體亮紅燈！手背出現「詭異紫斑」　緊抓桌沿雙腳顫抖

「麻將最大黨」獲外媒高度關注！黨魁盼洗脫麻將汙名：將推動公投

「剪刀男」世足撿垃圾爆紅！FIFA親邀出席決賽　他卻因1事沒到場

心碎巧合！正妹女大生挑戰登頂失聯　「20歲生日當天」尋獲遺體

瘋砍100多刀！日老翁滿手鮮血狠殺妻　朝記者露詭異笑容

日本「死亡之組」出線16強機率達78％！　德國慘剩20％

心碎！護理師搶救車禍「血肉模糊」重傷患　回家才知是女兒崩潰

「想吃椰子」卻淪浮屍！男爬樹後消失　一雙紅鞋擺地上

整形醫硬上73歲女病患　「猛催笑氣」趁她昏迷爬床洩慾

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

從學生領袖崛起到變成爭議人物　安華苦盼25年當上大馬首相

普丁再傳身體亮紅燈！手背出現「詭異紫斑」　緊抓桌沿雙腳顫抖

「麻將最大黨」獲外媒高度關注！黨魁盼洗脫麻將汙名：將推動公投

「剪刀男」世足撿垃圾爆紅！FIFA親邀出席決賽　他卻因1事沒到場

心碎巧合！正妹女大生挑戰登頂失聯　「20歲生日當天」尋獲遺體

瘋砍100多刀！日老翁滿手鮮血狠殺妻　朝記者露詭異笑容

日本「死亡之組」出線16強機率達78％！　德國慘剩20％

心碎！護理師搶救車禍「血肉模糊」重傷患　回家才知是女兒崩潰

「想吃椰子」卻淪浮屍！男爬樹後消失　一雙紅鞋擺地上

整形醫硬上73歲女病患　「猛催笑氣」趁她昏迷爬床洩慾

《英雄聯盟》BYG官宣8人離隊　小亮、Wako、Minji多名選手結束合約

買高鐵對號座遭一家人佔位！厚臉皮母一句話情勒　讓她理智線全斷

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！　被陸網友控「偷刪證據」反擊了

忍住不射傷身？她示警「精液往1器官衝」：會變鬆

又是「綠能，你不能」？！網傳環保局長帶頭違法動員挺蔡適應

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相：別節外生枝

單親外配媽月薪24K「一半付房貸」！女大生淚嘆：怎麼養活我的

快訊／南韓上半場0比0烏拉圭　黃義助「必進球」踢飛超懊惱

「高虹安手握反綠大旗！」　他曝竹市勝敗2關鍵：別忽視這族群力量

王宣貿溫馨訴求「搶救新人」　拜託選民集中選票力挺

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

國際熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

鐵板燒「噴火秀」出事　5歲童半臉燒黑脫皮

德國選手「詭異跑姿」疑嘲笑日本挨轟

精準命中日擊敗德！他預測南韓對烏拉圭平手

全球最貴藥物　每劑天價1億元

跟男友視訊卻是女親戚接電話！她放火怒燒男友家

南韓世足首戰需「勝烏拉圭」　恐難踢進16強

1家4口成「皮包骨乾屍」！神秘簡訊揭反轉內情

比大S更狠！黛妃分手查爾斯燒了床墊

最辣女球迷「爆乳戰袍」看世足

人的床比猩猩巢穴還髒！4周不洗床單滿是病菌

女騎士「全裸」飆哈雷　下秒闖紅燈被逮

日本「死亡之組」出線16強機率達78％

更多熱門

相關新聞

「想吃椰子」卻淪浮屍　男在家離奇亡

「想吃椰子」卻淪浮屍　男在家離奇亡

泰國中部龍仔厝府（Samut Sakhon）一名45歲男子22日想摘樹上的椰子來吃，先把金屬製梯子靠在樹上後往上攀爬，沒想到最終卻淪為一具浮屍，在家旁邊的水道中載浮載沉。直到妻子下班返家後，因為不見丈夫身影開始尋人，這才發現枕邊人早已沒了性命。

黃寶慧曾訪大馬新首相安華　「期盼與台合作」

黃寶慧曾訪大馬新首相安華　「期盼與台合作」

即／確定了！安華出任馬來西亞第10任首相

即／確定了！安華出任馬來西亞第10任首相

床墊救命！地震被埋2天　5歲男童奇蹟活

床墊救命！地震被埋2天　5歲男童奇蹟活

前英相強生：德國曾盼烏克蘭遭入侵後迅速垮台

前英相強生：德國曾盼烏克蘭遭入侵後迅速垮台

關鍵字：

安華馬來西亞首相東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

「一代廟會傳奇」隕落　重機後載15歲少年雙亡

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

Toyz大麻案宣判未出席　法官判刑4年2月

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

王菲爆情變謝霆鋒！　被拍到「摀嘴痛哭走出大樓」

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

更多

最夯影音

更多
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄
女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面