瘋砍100多刀！日老翁滿手鮮血狠殺妻　朝記者露詭異笑容

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣22日發生一起殺妻案，66歲的丈夫持菜刀砍殺妻子，導致對方全身上下超過100道傷痕，送院後仍搶救不治，死因為出血性休克。嫌犯22日被警方逮捕，24日移送檢察廳。附近鄰居受訪時則表示，事發後看到警方將嫌犯押上警車，而嫌犯雙手全是鮮血，十分駭人。

根據《福岡放送》報導，現年66歲的河宗重22日上午11時20分左右，涉嫌在福岡市博多區的自家持菜刀攻擊60歲的妻子尹必子。警方接獲通報趕往現場後，就已經看到尹必子倒臥血泊之中，因此當場依殺人未遂嫌疑將其逮捕。然而被害人送院後因傷勢過重，搶救無效身亡，全案也從殺人未遂轉為殺人案。

經過法醫相驗，被害人全身多處遭砍，傷口主要集中在脖子與頭部，一共被砍超過100刀，死因則是出血性休克。而嫌犯被逮後則否認犯行並聲稱，「我的確有拿菜刀刺她，但是並沒有打算要殺她。」嫌犯河宗重24日上午被依殺人嫌疑移送檢察廳，然而他在走出警署時，竟當場將口罩拿下，並向媒體露出詭異笑容。

鄰居表示，事發後大批警方趕往現場，而他們也看到河宗重被押上警車，當時他雙手全是鮮血，非常嚇人。據悉，嫌犯平時經常打開窗戶大聲說話，不然就是從早到晚在陽台彈吉他，鄰居們都不勝其擾。警方目前仍在調查詳細案發經過與犯案動機。

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