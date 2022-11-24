祖父母過世2年！女網紅離奇收「死者寄的包裹」　詭異開箱片爆紅

▲女子突然收到死去祖父母寄的包裹。（圖／翻攝自TikTok／jen_hamilton_）

記者李振慧／綜合報導

國外女網紅漢密爾頓(Jen Hamilton)近來突然收到祖父母寄來的包裹，然而對方已經過世長達2年，打開發現裡面放置著祖父母的照片，還有一張美元250元（約台幣7,732元）的匯票，詭異開箱影片獲得620多萬人次點閱。

漢密爾頓在影片中表示，她近來突然收到來自過世祖父母的包裹，裡面沒有附上任何信件，只有一張於11月14日開立的匯票，包裹於16日寄出，寄件地址來自祖父母生前住所，「沒有信件，沒有附上任何文字，什麼都沒有」，讓她覺得十分奇怪。

漢密爾頓向媽媽詢問，然而對方也完全不曉得，「我媽也不知道是怎麼回事，不過她認出筆跡很熟悉」，後來發現她的一些表兄妹也有收到包裹，裡面的內容物完全相同，同樣沒有附上任何信件。

漢密爾頓後來詢問其他親戚終於得知真相，原來叔叔阿姨賣掉祖父母的車，把這筆錢平分為18份寄給大家，她表示，會在接下來的假期中使用掉這筆錢，以慰祖父母在天之靈。溫馨真相讓網友大讚，「叔叔阿姨竟然沒有把錢私吞」、「好體貼喔，你們家人感情真好」。