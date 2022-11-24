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「麻將最大黨」獲外媒高度關注！黨魁盼洗脫麻將汙名：將推動公投

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲推動麻將合法化的郭璽成為麻將最大黨的黨主席。（圖／麻將最大黨提供）

記者羅翊宬／台北報導

台灣即將於26日舉行地方選舉，只不過成立於今年10月的政黨「麻將最大黨」卻意外受到外媒矚目，在台灣邁向超高齡化社會之際，這個新政黨追求讓麻將再度變得更偉大。該黨的黨主席郭璽接受《法新社》時透露，他想為為銀髮族推動能夠安心打麻將的權利，為這項傳承已久的娛樂活動洗脫汙名，未來更打算推動相關公投。

根據外媒《法新社》，源自於中國大陸的棋牌類遊戲「麻將」已有數百年歷史，在台灣更是備受民眾歡迎，尤其在老年族群內更是如此，不過礙於早年台灣處於戒嚴令的時空背景，導致麻將在法律上處於某種灰色地帶，雖然打麻將屬於合法，但由於公共場所內禁止賭博，才使得麻將不斷受到當局懷疑。

報導指出，長期以來有組織性的犯罪集團不斷透過舉辦非法賭博或比賽來維持豐厚利潤，而賭場（包括合法、以及灰色地帶的）更經常遭到警方突襲搜查。

今年62歲的「麻將最大黨」黨主席郭璽挺身而出，他在台灣南部城市高雄經營一間麻將休閒館，他認為如今是推動麻將合法化的時候，因此決定成立新政黨來實現目標，包括推動公投促使政府修法，讓麻將成為「合法的娛樂活動」，並允許麻將賭博與獎金。

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲郭璽致力於推動麻將活動，盼能促進銀髮族群走出戶外與人互動。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽在自家客廳向《法新社》表示，「說實在的，如果你真的想賭博，其實你可以對任何東西下賭注，甚至剪刀、石頭、布這種簡單的遊戲也可以。為何我們必須堅持將麻將視為一種賭博的形式？任何形式的比賽或遊戲，諸如高爾夫、網球、羽毛球到最後都有某種形式的獎品。當有獎品鼓勵時，參賽者們會盡最大努力鍛鍊自己的身體和精神，打麻將也是如此。」

報導分析，台灣目前約2350萬的人口中有近17%超過65歲，預計2025年將會步入日本後塵、邁向「超高齡」狀態。

郭璽透露，他創黨後打算先獲得足夠的政治能量，以確保明年推動麻將修法公投，「偏遠地區的老年人大多待在家看電視，若能讓他們和同儕相聚打麻將、聊天，這有助於提高他們的生活品質、帶來幸福，對他們來說無非是一項很好的娛樂活動。」

郭璽接受《ETtoday新聞雲》專訪，他透露《法新社》對於台灣能夠成立「麻將最大黨」，以推動麻將為宗旨，其實相當好奇且感興趣，「他們派了一組人員訪問，從中午12點一路待到下午5點半，他們一開始以為以麻將為宗旨成立的政黨，是不是在『開玩笑』？不過直到他們看到我們創黨、舉辦慈善公益大賽，就能感受到我們是盡力在推廣，而非是用開玩笑的心態。」

郭璽表示，《法新社》看到「麻將最大黨」舉辦的慈善公益活動，當看現場參賽者井然有序，都感到十分震驚。

▲▼。（圖／麻將最大黨提供）

▲郭璽呼籲政府須正視社會現實層面，透過政府召開公聽會與輔導規範，讓麻將活動走出灰色地帶。（圖／麻將最大黨提供）

郭璽向《ETtoday新聞雲》表示，麻將活動不涉及一點點賭博，其實是「騙人」的，他呼籲可以透過些許彩金的方式激勵參賽者，而政府可以出面制定相關規範，這才是符合人性的方式。他也表示，行政院發言人羅秉成曾2度強調，麻將並非等同於賭博，因此郭璽呼籲內政部、經濟部等應制定相關規範，同時人力銀行不應抵制麻將休閒館刊登徵才廣告。

郭璽認為，《法新社》來台專訪麻將最大黨的成立，其實剛好見證台灣民主政治的成功與成熟，以及政黨政治的多元性，「打麻將能穩定社會，能夠替政府分擔長照政策上的壓力，麻將最大黨成立以後，任誰也無法搶走台灣的麻將文化資產。」

其實郭璽先前也曾透露，當初之所以決定創立「麻將最大黨」，是因為他有次在好奇心驅使下，造訪住處附近一間麻將休閒館，位於派出所的對面，然而當下竟然目睹44名銀髮老人被警方逮捕，直到最近判決結果出爐，全數獲判無罪。

郭璽提到，像是電競一開始也被汙名化，但經過長時間努力才終於獲外界重視，朝良好的方向發展，他期盼麻將未來也能像電競一樣有所改變，「國際已將麻將視為第6項智力運動，北京冬奧本來也想把麻將列入正式比賽項目。」

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