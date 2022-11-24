心碎！護理師搶救車禍「血肉模糊」重傷患　回家才知是女兒崩潰

▲加拿大護理師潔米（Jayme Erickson）悲痛萬分。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

加拿大護理師潔米（Jayme Erickson）15日被派往車禍現場，搶救傷勢嚴重的女患者，沒想到當天下班回家後，她才透過加拿大皇家騎警（RCMP）得知，稍早救治的重傷少女正是她17歲的愛女蒙大拿（Montana），由於當下她的傷勢過於嚴重，導致潔米根本無法辨認。不過在經歷5天的搶救後，潔米最後還是忍痛同意拔管。

▲潔米救助的少女，竟是自己17歲的女兒蒙大拿（Montana）。（圖／翻攝臉書Jayme Erickson）

據美媒WSAZ-TV援引《美聯社》的報導，潔米於15日率先抵達位於艾伯塔省（Alberta）1號省道的車禍現場，當下一台小客車遭到大卡車撞擊，雖然司機成功脫困，但一名傷勢嚴重的少女仍受困車內，潔米與其他人耗費近30分鐘才將傷者拖出，並且持續急救，直到救護直升機抵達，該名少女才被送往卡加利（Calgary）大型醫院搶救。

當天潔米值班結束後返家，豈料10分鐘後，加拿大皇家騎警隨即敲門告知噩耗。原來，稍早救治的重傷少女正是潔米17歲的愛女蒙大拿，當時女兒正和閨蜜外出，回程卻疑似因路面結冰打滑失控，遭迎面而來的大卡車撞上。閨蜜傷勢較輕得以自行脫困，但乘客蒙大拿卻難逃死劫。

▲蒙大拿搶救5天後仍不幸離世。（圖／翻攝臉書Jayme Erickson）

潔米最終選擇忍痛放棄急救，同意拔管，並在臉書上宣布女兒的死訊，「我剛處理的重傷患正是我的骨肉，唯一的孩子，我的小寶貝、我的女兒蒙大拿。雖然我很感激與她共度17年，但還是忍不住崩潰，我生氣為何與她相處的時間那麼短……我將永遠看不到妳畢業走下講台，永遠看不到妳結婚。我崩潰了，失去一部分的自己，只能收拾破碎的心，希望能夠繼續生活下去。」

報導稱，潔米回憶蒙大拿是名瘋狂的游泳愛好者，且野心勃勃地想成為一名律師，儘管遭逢事故去世，卻仍透過器官捐贈遺愛人間，拯救了另外2條性命，「我們很高興寶貝女兒藉由他人的生命繼續活著，在這場悲劇發生後，還拯救了其他人。我們知道這是她想要的，我們為她感到驕傲，也會非常非常想念她。」

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