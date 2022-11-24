新幹線鐵道工「人間蒸發2天」終尋獲！　日JR態度模糊疑有內情

▲東北新幹線鐵道工人間蒸發2天後，終於尋獲。（圖／東北新幹線）



記者王佩翊／編譯

日本JR東日本22日凌晨派6名鐵道工人至東北新幹線的鐵軌進行檢查作業，然而過程中卻有1名鐵道工人失蹤，包含JR東日本與警方隨即展開搜索作業，然而卻依舊沒有發現其身影，十分詭異。不過JR東日本稍早則表示，24日已經尋獲該名員工的下落，也確定沒有生命危險，由於個人因素將不會公開說明詳細的事發經過與原因，疑有其他隱情。

根據《朝日新聞》報導，該名失蹤鐵道工22日凌晨在新幹線大宮站至小山站區間進行檢修作業，沒想到卻突然下落不明，同事發現後隨即在附近軌道尋找，然而依舊沒有發現他的所在。JR東日本接獲通報後，一邊展開搜索作業，一邊要求東北新幹線、上越新幹線以及北越新幹線的首發列車在經過大宮車站時放慢速度，確認失蹤的鐵道工是否在鐵道附近，不過仍無所獲。

受此影響，22日共造成上下行45班新幹線延誤，延遲時間最長達70分鐘，2萬3000名乘客行程遭到延誤。而鐵道工人間蒸發的消息傳出後，也引發熱議，更被媒體稱為是前所未聞的事件。

JR東日本24日下午宣布，該名失蹤的鐵道工已經在當天尋獲，可以確定的是生命沒有危險，由於個人因素，因此無法公開搜索過程以及找到人的契機。

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