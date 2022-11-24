整形醫硬上73歲女病患　「猛催笑氣」趁她昏迷爬床洩慾

▲54歲整形醫師薩拉塔（Eric Andrew Salata）被指控性侵至少2名女病患。（圖／翻攝那不勒斯警察局）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生駭人案件，54歲整形醫師薩拉塔（Eric Andrew Salata）被指控性侵至少2名女病患，他宣稱為了讓受害者「緩解疼痛」而給予大量笑氣，卻趁著對方進入鎮靜狀態時，爬上手術床逞慾，直至一名73歲婦女到警局報案，才揭發惡狼行徑。

根據案件發生時序，目前挺身而出的第一名受害者是51歲女性，她10月找上薩拉塔動刀，在服用處方藥後，又被開立笑氣，儘管後來意識不太清楚，卻仍感覺私處被觸碰，嚇得立刻出聲質疑，對方才停止動作。隨後，她又被灌了更大量笑氣及龍舌蘭酒，在半昏半醒之間，看見薩拉塔對自己口交，並且實施侵入性性行為，卻已經無力阻止。

第二名受害者也是報案的73歲婦女，她表示薩拉塔開始幫自己按摩，然後提供笑氣「緩解疼痛」，之後卻逐漸加大劑量。儘管她遭侵害期間還有微弱意識，並且努力試圖保持警覺，卻仍被性侵得逞。

受害者們不約而同提到，當時手術房內只有自己與醫師2人，而薩拉塔以緩解疼痛的名義，讓她們同意吸入笑氣。

《紐約郵報》報導，薩拉塔除了整形事業之外，也與妻子共同經營普拉維達醫療水療中心（Pura Vida Medical Spa），他涉嫌對生理無法自助者實施性暴力，如今面臨2項指控，並於21日被捕，但在繳交20萬美元（約新台幣618萬元）保釋金後暫時獲釋。

根據衛福部網站資料，笑氣是一種短效、吸入性的全身麻醉劑，在常溫常壓下為無色無味氣體。如果過量或長期使用，可能發生精神疾病及周邊神經病變症狀，例如麻痺、耳鳴、無法平衡、幻覺、失憶、憂鬱、反射減弱等等，另外也可能出現氣胸及肺氣腫等副作用。