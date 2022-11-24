安華將任大馬新首相！曾接受「黃寶慧獨家專訪」：期盼與台灣合作

▲安華接受《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧獨家專訪，下同。（圖／ETtoday攝）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞反對黨領袖安華（Anwar Ibrahim）受委任成為第10任首相。ETtoday新聞雲執行董事黃寶慧過去曾率領採訪團隊，前往馬來西亞對安華進行獨家專訪。安華當時強調，馬來西亞不僅歡迎台灣的投資，也希望在高科技領域上和台灣合作。如今安華即將成為首相，台馬關係有望進一步加強。

黃寶慧在2019年採訪安華時，馬來西亞才剛經歷了史上第一次的政黨輪替，時任首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）也承諾，將在2020年把首相之位傳給安華。安華在採訪中回顧了他自踏上政途之後所經歷的磨難，用「MOVE ON」來形容自身心境，強調他為了改革，願意「忘記過去，邁向未來」。

安華過去曾在國陣執政時官拜副首相，還被視為是前首相馬哈迪的接班人。不料，馬哈迪和安華卻因為在處理亞洲金融風暴時立場相左決裂，安華隨後因瀆職和肛交罪成入獄，直至希盟在2018年的全國選舉中獲勝，成功執政中央後，才被時任國家元首特赦獲釋，並與馬哈迪冰釋前嫌。

他坦言，他克服苦難的動力來自於對祖國的熱愛，「我愛我的國家和人民，這是第一優先，接下來才是我個人和家人所忍受的苦難。」至於上任首相後想要推動的政策，安華告訴黃寶慧，大馬是台灣第7大貿易夥伴，加上台灣如今積極推動「新南向政策」，因此他上任後十分歡迎台灣的貿易團和投資，也期許馬來西亞在人工智慧及物聯網等領域與台灣充分合作。

安華在接受黃寶慧的採訪後，親切地在現場與黃寶慧自拍留念，還在合照時打趣說道，「主持人好漂亮，但我看起來好老」，讓專訪現場笑聲不斷。他也在專訪結束後，帶領黃寶慧參觀辦公室，並介紹了他過去在獄中讀的書、穿過的拖鞋。安華還向大家展示他收藏的水墨畫，解說畫中的竹子代表了「堅毅」，並用簡單的中文對採訪團成員說謝謝，顯示他對中華文化的認同與了解。