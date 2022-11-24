高虹安助理費案有罪？　前法官曝違法可能性：多是「偽造文書」

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高虹安助理費案有罪？　黃國益曝違法可能性：多是「偽造文書」

▲▼高虹安「立院助理實質工作證據」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議，前法官黃國益分析，如果高虹安是請人頭助理，那當然有很高的機率會有貪污罪的罪責；若不是人頭助理，只是將助理低薪高報，將差額作為立委的運用，通常只會被認為成立「偽造文書」的輕罪，並且與褫奪公權無關。

黃國益24日表示，助理費領取跟核發的法律責任，其實已經有非常多的前案，他們做了相當多的研究後認為，最高法院現在的態度是非常確定的，可以很直白地區分成兩種：第一種，若只是請人頭助理將薪水預算領出來，入到自己口袋，就是利用職務詐取財物的貪污重罪；第二種是較為常見的類型，就是委員或議員領出助理薪資，但沒有全數發放，而是留下部分金額作為辦公室開銷、立委服務，此類型最高法院很清楚，這樣是不會成立貪污罪的，會被認為並沒有為自己不法所有之意圖。

黃國益透露，在早期有兩三個判決，是連登載不實的偽造文書都不會成立，但是他們有進一步去確認，近三年最高法院的看法，基本上會成立的就是所謂「公務員登載不實的偽造文書罪」，但這只是一個輕罪。他補充，如果最後法官心證是朝這個方向走，大概95%以上的議員都會認罪，且獲得緩刑宣告。

黃國益指出，若只是觸犯刑法「公務員登載不實」的犯罪行為，並不會有褫奪公權的問題，所以簡單而言，如果是請人頭助理，那當然有可能且機率非常高會進入貪污罪的罪責；若不是人頭助理，而只是低薪高報，將差額作為立委的運用，通常只會被認為成立「偽造文書」的輕罪，並且與褫奪公權無關。

針對高虹安助理費爭議，黃國益說明，這不是像前總統陳水扁跟前總統馬英九的國務機要費案與特別費案，當時是沒有任何前案可循，像這種助理費核銷，其實已經有太多判決，幾乎可以說形成最高法院基本的態度。黃國益說，這是中性的法律問題，選舉當然是互相攻擊，但回到法律正確適用的答案時，他認為法律人有義務讓所有人民知道目前違法可能性。

「刑事的審判是緩慢、堅定而且確實的」，黃國益直言，高虹安到底成立什麼罪，是要經過非常詳細、冗長的交互詰問、證據調查、比對文書等法律程序，罪名並不是看起來有這麼一回事就會成立的，例如扁案、特別費案甚至是總統蔡英文的宇昌案等，都有政治上的目的，「人民應該要醒過來，其實很多講法到了法院最後都是不起訴。」

至於綠營側翼與網軍稱高虹安恐被褫奪公權，黃國益坦言，這並沒有什麼依據，當然可以說高虹安助理費核銷有問題，但勞工去指責雇主、雇主去譴責勞工，雙方互相指控在訴訟中是司空見慣，不是片面提出的資料就是真的，「還沒經過檢驗的東西其實都是一種主張。」

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